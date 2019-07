La caída de Facebook revela cómo su inteligencia artificial utiliza nuestras imágenes

El 3 de julio último, Facebook, Instagram y WhatsApp complicaron la interacción de sus usuarios debido a una falla que duró varias horas.

La plataforma especializada en el rastreo de este tipo de problemas, DownDetector, detectó los inconvenientes y a través de mapas, reveló los lugares en los que esos servicios quedaron inactivos.

La reproducción de audios y videos fue una dificultad que manifestaron los usuarios, quienes a través de Twitter reportaron los inconvenientes de esas aplicaciones y convirtieron en tendencia las etiquetas #Facebookdown e #instagramdown. Sin embargo, la visualización de imágenes acaparó la atención de los internautas, debido a los datos que las plataformas revelaron.

“La imagen puede contener: 1 persona, primer plano”, “La imagen puede contener: 2 personas sonriendo, personas de pie”, “La imagen puede contener: cielo, exterior, agua y naturaleza” y ““La imagen puede contener: un gato”, son algunos de los textos que Facebook e Instagram mostraron a falta de la visualización de las fotos en esas plataformas.

En varias ocasiones Facebook ha admitido que la Inteligencia Artificial (IA) le permite asociar su contenido y el miércoles 3 de julio lo evidenció después de su caída.

La compañía de Mark Zuckerberg reveló que utiliza la Inteligencia Artificial (IA) en las múltiples imágenes que constantemente publican sus usuarios y con ella registra y analiza el comportamiento de los usuarios.

“¡Oh si! Olvidé que Facebook usa IA para etiquetar nuestras fotos. Para ser justos, “una persona, barba” es una descripción bastante acertada de mí”, publicó un usuario en Twitter.

Oh yeah! I forgot Facebook uses machine learning to tag our photos with what it sees in the picture.

To be fair, "one person, beard" is pretty much a spot-on description of me. pic.twitter.com/fCpydUxtpz

— Zack Whittaker (@zackwhittaker) July 3, 2019