La otra cara de ser influencer: riesgos de ciberseguridad, salud mental y exposición física en redes sociales

Entre likes, seguidores y cada publicación, los influencers abren las puertas de su vida privada al público. Pero esa exposición no solo los hace vulnerables a la crítica: también los expone a riesgos cibernéticos, emocionales y hasta físicos.

Redes sociales como TikTok, Instagram y plataformas como YouTube han convertido pasatiempos en profesiones, permitiendo que miles de creadores muestren su talento al mundo. Entre trends, bailes y arte, cada publicación los expone no solo a la admiración, sino también a riesgos mentales, físicos y de ciberseguridad.

Con los avances tecnológicos, conocer los lugares frecuentes de un creador de contenido es cada vez más fácil. Herramientas como ChatGPT, sumadas a la huella digital que dejan en redes, facilitan el acceso a información personal. Esa visibilidad los convierte en blanco de amenazas, comentarios de odio y hasta persecución.

“Esa exposición constante los vuelve objetivos ideales para ataques como el ciberbullying, la suplantación de identidad o el robo de datos”, advierte Edwin Umaña, consultor en ciberseguridad de ESET Centroamérica.

Además, señala que compartir su ubicación en tiempo real aumenta el riesgo de que personas malintencionadas utilicen la geolocalización para atentar contra su integridad.

Riesgos emocionales y psicológicos

Ximena Fuentes Molina, psicóloga clínica, señala que la exposición constante también tiene efectos emocionales profundos. “Estar sometido a la crítica habitual acentúa ciertas vulnerabilidades. Viven bajo el escrutinio público y rodeados de personas que creen conocerlos, aunque no sea así”, explica.

Las redes sociales se han vuelto una plataforma donde cualquier persona, pública o anónimamente, puede opinar, juzgar y moldear la imagen de los influencers. Esta presión constante por cumplir con estándares idealizados genera desgaste emocional, ansiedad, baja autoestima y, en casos extremos, trastornos psicológicos.

“La presión por mantener una imagen pública positiva, generar contenido constante y responder a seguidores puede provocar un estado de alerta continuo”, indica Fuentes.

“La autovaloración queda condicionada por el número de likes o comentarios, lo que puede exagerar o destruir la autoimagen”, añade.

Depresión, ansiedad y burnout

Según el portal HelpGuide, la ansiedad y la depresión son los principales problemas psicológicos que enfrentan los creadores de contenido.

“La percepción de rechazo, la sobreexigencia y la pérdida de control sobre la narrativa personal pueden desencadenar síntomas depresivos, especialmente si su valía se basa en la aprobación externa”, señala Ximena Fuentes.

Pese a tener una audiencia masiva, muchos influencers se sienten desconectados de su entorno real. La sobreexposición y el tiempo excesivo en plataformas digitales deterioran sus relaciones personales y aumentan el aislamiento emocional.

Esta dinámica conduce al burnout o agotamiento emocional: la necesidad constante de generar contenido, cumplir con métricas y mantenerse visibles termina por drenar la motivación y afectar seriamente su salud mental.

“El acoso o ciberbullying puede dejar secuelas emocionales, provocar miedo a expresarse y generar trastornos mentales a largo plazo”, concluye Fuentes.

La salud mental y emocional son un constante entre los creadores de contenido detallan los expertos. (Foto: Prensa Libre / Shutterstock)

Influencers: constante riesgo digital detrás de la fama

Edwin Umaña, consultor en ciberseguridad de ESET Centroamérica, advierte que los influencers enfrentan un amplio espectro de riesgos digitales debido a su exposición constante en redes sociales. Acciones comunes como compartir la ubicación en tiempo real, publicar desde lugares frecuentes o no separar dispositivos personales y laborales pueden poner en peligro tanto su información privada como su integridad física.

“Uno de los principales riesgos es publicar la ubicación en tiempo real. Es mejor hacerlo con cierto desfase para evitar que alguien rastree sus movimientos”, recomienda Umaña.

El portal Hello Partner también advierte que muchos influencers y streamers no son conscientes de que podrían estar revelando información sensible a personas equivocadas, lo que los hace más vulnerables a ataques o acoso.

Umaña enfatiza que la información ya publicada —como direcciones, sitios frecuentes o datos personales— no puede eliminarse completamente de internet, ya que las plataformas sociales almacenan estos datos. Esto abre la puerta a ciberatacantes que podrían acceder a ellos y comprometer su seguridad.

Phishing y doxeo: amenazas invisibles

Entre los riesgos más frecuentes están el phishing, que consiste en suplantar la identidad del influencer para obtener acceso a sus cuentas o estafar a sus seguidores, y el doxeo, que implica la búsqueda y difusión de datos personales como direcciones, teléfonos o cuentas bancarias.

“Existen páginas donde, al subir una foto, se puede obtener la ubicación aproximada. Si alguien tiene una obsesión o un interés particular, puede contratar servicios de rastreo”, advierte Umaña.

“Por eso, el mejor consejo es compartir el mínimo posible sobre la vida privada”.

El compartir información personal en Redes Sociales ponen en riegos la integridad y la seguridad de los influencers. (Foto: Prensa Libre / Shutterstock)

Errores comunes de ciberseguridad entre influencers

Uno de los fallos más graves es el uso de contraseñas débiles o repetidas. Muchos no son conscientes de cuán vulnerables son a ser hackeados.

“Recomiendo activar el doble factor de autenticación en todas las cuentas”, sugiere Umaña.

Otros errores frecuentes incluyen:

No utilizar gestores de contraseñas

No verificar la seguridad de los sitios que visitan

Conectarse a redes Wi-Fi abiertas o desconocidas

Hacer clic en enlaces sospechosos que pueden instalar malware o troyanos

“Hoy es posible ubicar a una persona con solo una fotografía, gracias a los metadatos. Existen incluso servicios de rastreo que ofrecen esta información”, añade.

Para proteger su privacidad, Umaña recomienda usar un dispositivo exclusivo para redes sociales y limitar el acceso a información sensible en sus equipos.

Siete prácticas clave para proteger la seguridad digital