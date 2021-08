Las fotos y videos que desaparecen llegan a WhatsApp: así funcionan

Desde la aplicación indicaron que, como el resto de los mensajes, estas imágenes estarán encriptadas entre el emisor y el destinatario (es decir, que si alguien intercepta el fichero, no podrá abrirlo), pero alertaron de que, aun así, sólo se recomienda enviarlas a receptores de confianza.

Eso es así porque aunque las imágenes se eliminen una vez visualizadas, siempre existe la opción de que el destinatario haga una captura de pantalla desde su teléfono o fotografíe la imagen desde un dispositivo externo.

En ninguno de estos dos casos el emisor de la imagen sería avisado.

Ello ha despertado recelos entre las empresas de ciberseguridad, que consideran que puede estar dándose una falsa sensación de control al emisor.

“Que la función sea compatible con las capturas de pantalla es un inconveniente por parte de la empresa matriz, Facebook. Ya que, a pesar del aviso, hace al usuario vulnerable ante ciberdelitos como la extorsión sexual”, indicó en un comunicado el portavoz de Panda Security, Hervé Lambert.

New feature alert!

You can now send photos and videos that disappear after they’ve been opened via View Once on WhatsApp, giving you more control over your chats privacy! pic.twitter.com/Ig5BWbX1Ow

— WhatsApp (@WhatsApp) August 3, 2021