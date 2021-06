Las novedades de Twitter: la opción de compartir tuits directamente en las Historias de Instagram y la incursión en contenidos de pago

Desde este miércoles 23 de junio, Twitter habilitó una opción para privilegiar a los usuarios con dispositivos iOS y que también son activos en Instagram.

Según lo notificó Twitter en su propia red social, la nueva función permitirá compartir los tuits en la sección de Stories (Historias) de Instagram, un método que ahorrará tiempo y que evitará efectuar capturas de pantalla de un tuit para compartirlo como imagen en Instagram. Además, esta nueva interfaz promete resultados con mayor interacción.

“Por favor, deje de publicar capturas de pantalla de tuits en IG Stories. ahora puede compartir Tweets directamente en iOS”, compartió Twitter.

pls stop posting screenshots of Tweets on IG Stories. you can now share Tweets directly on iOS.

-management pic.twitter.com/wpjnElsRTK

— Twitter (@Twitter) June 22, 2021