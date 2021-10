Los misteriosos mensajes de Anonymous sobre la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram (y qué decían sobre el fallo mundial)

Aunque es relativamente normal que plataformas de internet sufran interrupciones temporales del servicio (normalmente de menos de dos horas), las aplicaciones de Facebook experimentaron problemas durante más de seis horas el 4 de octubre y afectó a más de 3 mil 500 millones de usuarios de todo el mundo

El fundador de la red social Facebook, el multimillonario estadounidense Mark Zuckerberg, ha pedido perdón a los usuarios por los problemas que los servicios de esa red social y de Instagram, WhatsApp y Messenger tuvieron en las últimas horas.

“Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger están en línea ahora. Perdón por la interrupción de hoy. Sé cuánto confían en nuestros servicios para mantenerse conectados con las personas que les importan”, dijo Zuckerberg en un escueto mensaje colgado en su popular red social.

Los mensajes de Anonymous

Antes de que Facebook restaurara los servicios, varios mensajes circularon por otras plataformas digitales y en Twitter se hizo viral lo que publicó la cuenta de Anonymous (supuestamente oficial), donde la organización se atribuía la caída de las redes sociales y aseguraron que se debía a un intento por detener la pornografía infantil de las redes.

“El mundo ya es un lugar mejor sin Facebook e Instagram”, fue el primer mensaje que se Anonymous (@YoyrAnonOne) publicó en Twitter y causó revuelo con los cibernautas.

The world is already a better place without Facebook and Instagram. #Anonymous — Anonymous (@YourAnonOne) October 4, 2021

Debido a que se prolongaron las horas sin los servicios, varios usuarios adjudicaron que la caída de los servicios fue responsabilidad de Anonymous.

“El mundo está de rodillas”, fue otro de los mensajes que se publicó en la misma cuenta y alarmó a los cibernautas.

The world is on its knees. — Anonymous (@YourAnonOne) October 4, 2021

La cuenta desafió más la crisis de los usuarios que usan esas redes sociales y publicó “¿Y si Facebook nunca regresa?”.

What if Facebook never comes back? -x- — Anonymous (@YourAnonOne) October 4, 2021

Además, advirtieron que Facebook tendría 10 horas para reaccionar de forma contundente contra la reproducción de supuesta pornografía infantil a través de las redes sociales o atacarían nuevamente.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses de ciberseguridad no han oficializado si Anonymous fue responsable en la caída de los servicios de Facebook, WhatsApp e Instagram.

Siempre en Twitter, la cuenta @AnonymusNews_, que se presume también pertenece a ese grupo de hackers, se adjudicó la caída mundial de esas redes sociales.

En la publicación indicaron que lograron generar pérdidas económicas a los empresarios y socios de las plataformas.