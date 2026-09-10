Meta lanza Notas de la Comunidad: qué son, cómo funcionan y cómo registrarse en Guatemala

Después de seis meses de haberlo anunciado, Meta lanzó oficialmente su nueva función “Notas de la Comunidad”, que permite agregar más contexto a las publicaciones de Facebook, Instagram y Threads.

“Todos nos hemos topado alguna vez con una publicación que no nos parece del todo correcta. Por eso hemos implementado las Notas de la Comunidad en Facebook, Instagram y Threads”, escribió la compañía en su página oficial.

Según la compañía, no se trata de actuar como árbitros de la verdad, pues su enfoque consiste en “mostrar información que las personas consideren útil para decidir qué leer, en quién confiar o qué compartir”.

Por eso, asegura con esta nueva función, no será Meta quien decida qué se califica o qué se escribe en las plataformas, sino que será la comunidad la que decida qué publicaciones pueden ser engañosas o carecer de contexto y qué contexto debería publicarse en esos contenidos para que todos estén mejor informados.

La función ya está disponible en Estados Unidos, pero Meta ha seleccionado otros 16 países de Latinoamérica, entre los que figura Guatemala, donde reclutará colaboradores para que la usen, hagan pruebas y verifiquen su eficacia.

“Las personas de estos países pueden registrarse para ser colaboradores. Cuando estemos seguros de que el producto funciona bien y puede tener éxito, analizaremos la posibilidad de realizar el lanzamiento completo en estos países, empezar a publicar notas de la comunidad y dejar de lado nuestro programa de verificación de datos independiente”, explica la compañía.

Los 16 países donde habrá colaboradores que harán pruebas con la función son:

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Argentina

Bolivia

Chile

Colombia

Ecuador

México

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Cómo funcionan las Notas de la Comunidad

Las Notas de la Comunidad son escritas por colaboradores en Facebook, Instagram y Threads con el fin de mantener al resto de los usuarios mejor informados sobre publicaciones que podrían ser engañosas o confusas.

Según Meta, cualquier persona puede solicitar una nota comunitaria sobre una publicación que vea en alguna de esas redes sociales y que podría necesitar mayor contexto.

Para esto, solo debe entrar al menú de la publicación y seleccionar la opción “Solicitar nota comunitaria”.

Las publicaciones que cumplan los requisitos se mostrarán a los colaboradores de Notas de la Comunidad, quienes podrán decidir si desean escribir una nota.

“Una nota de la comunidad puede aparecer en la publicación si suficientes colaboradores consideran que es útil”, explica Meta.

Sin embargo, no todos los contenidos son aptos para las Notas de la Comunidad, como los anuncios, los reels, las historias y las publicaciones con audiencia limitada.

Además, los autores de las publicaciones pueden solicitar una revisión adicional si consideran que una nota de la comunidad sobre su contenido no es útil o relevante.

Actualmente, Notas de la Comunidad está disponible para colaboradores residentes en Estados Unidos y para los nuevos voluntarios que se sumen de los otros 16 países elegidos.

Las notas pueden aparecer en cualquier contenido visible para personas en estos países, independientemente de la ubicación del autor de la publicación original.

Notas de la Comunidad estará disponible en Facebook Instagram y Threads. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

Cómo ser colaborador de Meta para probar Notas de la Comunidad

Los guatemaltecos, así como las personas del resto de los países, pueden registrarse para ser colaboradores del programa Notas de la Comunidad. Sin embargo, deben cumplir algunos requisitos:

Residir en uno de los 16 países del listado

Ser mayor de 18 años

Tener una cuenta con más de seis meses de antigüedad y en buen estado

Contar con un número de teléfono verificado o tener activada la autenticación de dos factores

Tener una cuenta que no haya infringido repetidamente las reglas de Meta

Si se cumplen todos los requisitos, se puede ingresar al enlace habilitado por Meta para que los interesados se registren con su cuenta de Facebook, Instagram o Threads.

Posteriormente, recibirán una notificación que les indicará cuándo la función esté activada y puedan usarla.

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“Todos nos hemos topado alguna vez con una publicación que no nos parece del todo correcta. Por eso hemos implementado las Notas de la Comunidad en Facebook, Instagram y Threads. Al unirte a la comunidad de colaboradores, puedes participar activamente compartiendo información fiable sobre publicaciones engañosas en nuestras plataformas”, explica Meta.

Incluso en Facebook, tanto los perfiles personales como las páginas pueden participar como colaboradores de las Notas de la Comunidad.

Opiniones encontradas

Aunque Meta no ha implementado de manera general la nueva función de Notas de la Comunidad, ya surgen cuestionamientos sobre la credibilidad de los aportes que recogerá.

Angie Holan, directora de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN), señaló, según declaraciones recogidas por medios especializados, que las Notas de la Comunidad por sí solas no son suficientes para limitar el impacto de la desinformación dañina en las plataformas de redes sociales.

Además, asegura que sustituir la verificación de datos profesional por un mecanismo basado enteramente en la comunidad podría crear lagunas en el manejo de la desinformación, “especialmente en un entorno mediático cada vez más polarizado”.