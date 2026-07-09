Meta presenta su generador de imágenes Muse Image, pero genera preocupación por la privacidad

La nueva herramienta de Meta, Muse Image, es el primer modelo de generación de imágenes de la empresa. La compañía la ofrece de manera gratuita en Meta AI y en algunas funciones de WhatsApp e Instagram, con la intención de ampliarla a Facebook y Messenger.

Sin embargo, esta inteligencia artificial, presentada el martes 7 de julio, ha generado críticas. Expertos e internautas han señalado los posibles riesgos que podría representar para los usuarios debido a fallas en la privacidad.

Las críticas señalan que, con esta herramienta, cualquier usuario podrá manipular imágenes de perfiles públicos sin necesidad de obtener el consentimiento explícito de sus propietarios, ya que permite etiquetar a otra persona y utilizar su fotografía para crear una nueva imagen.

Algunos, incluso, la han calificado como una "bomba de privacidad". Un usuario de X advirtió que "incluir a usuarios reales en fotos generadas sin su consentimiento explícito es una mina de privacidad lista para explotar".

La política de privacidad de Meta indica que "se podrá crear contenido con tus imágenes de Instagram usando funciones de IA en Meta" y que "no recibirás avisos sobre contenido generado de este modo"; por lo que los afectados podrían ni siquiera enterarse de que están manipulando sus fotografías.

El sitio Radar Boricua cita un estudio del Pew Research Center, según el cual el 35% de las personas ya se siente más insegura respecto de su privacidad en las redes sociales, percepción que aumenta con esta función, que permite utilizar imágenes sin aviso ni autorización.

"La FTC (Comisión Federal de Comercio, en sus siglas en español) y otros organismos deben estar al tanto de estas nuevas tecnologías. La regulación de la IA y la privacidad de los datos deben ser un asunto prioritario", advierte.

Aunque Meta asegura que los usuarios mantienen "cierto control" sobre la función, pues existen opciones para desactivar el uso de sus fotografías, la configuración predeterminada permite el acceso libre a las fotos públicas, lo que ha sido interpretado como una vulneración de la privacidad, señala Infobae.

La empresa también lanzó este jueves 9 de julio una nueva versión de su modelo de razonamiento Muse Spark, que se suma al lanzamiento de Muse Image.

Muse Spark 1.1 fue creado por el equipo de SuperIntelligence Labs y está dirigido a tareas de agentes de IA, "con grandes avances en uso de herramientas y computadoras, código y entendimiento multimodal", según un comunicado.

"Junto al lanzamiento esta semana de Muse Image, esta presentación nos acerca a nuestra visión de la superinteligencia personal: modelos que te ayudan a cumplir tus metas, crear lo que imaginas, profundizar tus relaciones y tomar acción en lo que más valoras", indicó la empresa.

Además, informó que desarrolla un modelo llamado Muse Video, basado en la misma arquitectura de Muse Image, que ofrece "fidelidad visual excepcional con apoyo de audio nativo".