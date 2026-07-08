ChatGPT permitirá conversaciones más naturales, fluidas y con traducción simultánea gracias a su nueva actualización

Ahora será posible mantener una conversación más natural con ChatGPT. La empresa de inteligencia artificial OpenAI anunció novedades en sus modelos conversacionales.

OpenAI, empresa dedicada a la investigación y desarrollo de inteligencia artificial, dio a conocer dos nuevos modelos para las conversaciones con su chatbot, denominados GPT-Live-1 y GPT-Live-1 mini.

Estas modalidades ofrecen una voz más natural y fluida a ChatGPT, con el objetivo de que los usuarios experimenten una comunicación similar a la que mantienen con otras personas, en la que el interlocutor puede hablar y escuchar al mismo tiempo.

Esto será posible gracias a su sistema full-duplex, el cual permite que las personas interrumpan al chatbot de manera natural y que este gestione la conversación en tiempo real, para que la interacción se asemeje a un diálogo cotidiano. Además, esta tecnología permite funciones como la traducción simultánea.

Con esta actualización, el modo Advanced Voice Mode es reemplazado por GPT-Live-1 mini en las versiones estándar, mientras que las de pago podrán acceder al modelo GPT-Live-1, de mayor capacidad.

Sin embargo, ambos modelos resuelven problemas frecuentes de las versiones anteriores y ofrecen respuestas más precisas, ya que el sistema envía las consultas a los modelos de texto más recientes, como GPT-5.5.

Además, ChatGPT puede permanecer en silencio mientras capta el contexto durante períodos prolongados y responder únicamente cuando el usuario se lo solicite. Asimismo, puede presentar información en formato visual.

Durante la presentación, el responsable de ChatGPT Voice, Atty Eleti, afirmó que ha sostenido conversaciones de entre 30 y 40 minutos consecutivos con el asistente mientras caminaba, lo cual demuestra su capacidad para gestionar tareas informáticas complejas, más allá de responder consultas o ejecutar comandos breves.

Según OpenAI, más de 150 millones de personas ya interactúan con ChatGPT mediante funciones de voz y dictado. Aunque su objetivo es permitir conversaciones más prolongadas y naturales, la empresa no busca posicionar su tecnología como un "compañero" digital, sino como una herramienta eficiente y segura.

Otras compañías, como Apple, Amazon y Sesame, también han actualizado sus asistentes para optimizar la gestión del contexto y mejorar la naturalidad de sus respuestas y conversaciones. Monogram, por su parte, también implementa respuestas más visuales e interactivas.