Mujeres en los videojuegos: ¿Cuántas jugadoras hay en línea?

Esto demuestra el cambio que ha habido en la industria y lo importante que es para esta toda la comunidad, sin importar si son hombres o mujeres. Cualquier persona puede acceder a las experiencias que brindan los videojuegos.

Existen muchos equipos profesionales e-Sport que cuentan con un equipo específico de mujeres. Esto se ha visto en toda Latinoamérica, incluso aquí en Guatemala. Y que, día a día, demuestran que pueden competir a un alto nivel.

Kwaily, creadora de contenido y streamer guatemalteca, menciona; “Es motivador ver como crece la escena de los e-Sports para las mujeres y van surgiendo nuevas oportunidades para el desarrollo del talento en diferentes videojuegos.”

Sin embargo, los e-Sports no son el único espacio en el que las mujeres pueden destacar. Esta es una industria muy amplia donde podemos ver creadoras de contenido, streamers y casters. Sigue siendo un sector muy estereotipado, pero, de igual forma, permite que todas las amantes de los videojuegos tengan un lugar donde desarrollar y potenciar sus habilidades alrededor del gaming.

Si bien es cierto, todavía es complicado para muchas mujeres ser parte de estas comunidades gamers. Básicamente, suelen ser muy tóxicas y todas tienen que soportar comentarios machistas. Muchas jugadoras han sufrido insultos por medio de los videojuegos y existen plataformas que permiten bloquear este tipo de comentarios. Kwaily nos cuenta cómo ha sido su experiencia en esta industria.

“Cuando inicié en el mundo del streaming recibía muchos comentarios de odio por el simple hecho de ser mujer, llegaban a mi canal a decir frases como: “regresa a la cocina” o “no sabes nada de juegos”. Hoy en día, he visto que el ambiente suele ser un poco más sano, o al menos en mi experiencia. Ya no he recibido más comentarios tóxicos y machistas. Pero esto es una lucha constante para que podamos tener un lugar y un espacio seguro para divertirnos y divertir a los que nos ven. “

Entonces, existe optimismo por los cambios que, poco a poco, ha ido teniendo la industria en cuanto a la inclusión hacia la mujer. Las mujeres han aprendido a controlar esa exposición e intentar que no les afecte.

Cualquiera puede jugar y tiene el derecho de sentirse cómodo. Los videojuegos fueron creados con el objetivo de unir personas, de poder entretener y hacer felices a todos.