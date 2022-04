Netflix habilita el botón “Me encanta” para agilizar la recomendación de contenido

Lleva por nombre ‘¡Me encanta!’ y es representado con dos pulgares hacia arriba. El mismo se une a los dos botones que ya existían: ‘Me gusta’ y ‘No me gusta’, pero su propósito es que la plataforma reconozca mejor cuáles son los contenidos que valen la pena para cada usuario.

De acuerdo con datos publicados por la empresa, los botones son una buena forma para entender cómo se sienten sus usuarios con el fin de brindarles una mejor experiencia personalizada.

“Hemos aprendido con el tiempo que estos sentimientos pueden ir más allá de un simple ‘me gusta’ o ‘no me gusta'”, apuntan datos de la empresa.

Asimismo, señalan que el nuevo botón ‘¡Me encanta!’ podría “proporcionar una forma adicional de decirnos cuando realmente gusta algo, lo que significa un perfil con recomendaciones que reflejan mejor lo disfrutado”, agrega el comunicado.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Neflix busca amoldarse a la percepción y gusto de sus usuarios. En 2017 la plataforma dejó de implementar su sistema de valoración con estrellas.

Entonces, las personas podían votar por cada película, serie o documental que vieran al elegir entre 1 y 5 estrellas. No obstante, el sistema fue sustituido por los botones ‘me gusta’ y ‘no me gusta’, ya que los usuarios comprendían la cantidad de estrellas como valoraciones que generaba la plataforma y no había una medición sobre las votaciones.

De esa cuenta los botones ‘me gusta’ y ‘no me gusta’, fueron representados con un pulgar hacia arriba y otro hacia abajo, respectivamente. A estos dos se agrega la recién estrenada opción que es representada con dos pulgares hacia arriba y la cual ya está habilitada en todas las versiones de Netflix para Android, iOS, web y Televisión.