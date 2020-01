Por qué borrar información de su teléfono viejo y qué hacer con el dispositivo

Al viejo smartphone le ha llegado su fin. Tal vez alguien lo compre de segunda mano o se pueda reciclar.

Lea más Apps para recuperar archivos borrados Fátima Herrera 13 de enero de 2020 a las 07:00h

¿Qué hacer entonces con las fotos y otros datos personales? ¿Alcanza con borrarlos?

No, no es suficiente. En las memorias actuales, los datos no se eliminan automáticamente cuando se “borran”. La memoria se marca como disponible. Entonces, con un poco de esfuerzo se puede restaurar el sistema, explica Miriam Ruhenstroth, jefa de redacción de la compañía alemana de seguridad móvil “Mobilsicher.de”.

Además, hay otros factores que son importantes, advierte la experta.

En primer lugar, haga una copia de seguridad. Si no quiere que los datos desaparezcan junto con el móvil es necesario hacer una copia de seguridad. Para ello, transfiéralos directamente a un nuevo dispositivo o cree una copia de seguridad.

Esto se hace a través de servicios de almacenamiento como Google Drive (Android) o iCloud (Apple), señala Ruhenstroth.

Algunos fabricantes también ofrecen copias de seguridad de los datos mediante un software especial. En ese caso, hay que conectar el teléfono con un cable al ordenador. Si el smartphone tiene una tarjeta de memoria es conveniente retirarla, sugiere Ruhenstroth.

Cada generación de software funciona de otra manera

Adiós a los usuarios

Para que un nuevo usuario pueda utilizar el smartphone deben eliminarse primero las cuentas de usuario.

En el caso de Android se debe ir a la configuración y luego a “Cuentas”. En tanto, los usuarios de Apple deben desconectar primero todos los dispositivos conectados.

Si está activa la función “Buscar mi iPhone” (hasta iOS 12) o “Dónde está” (desde iOS 13),debe desactivarse en los ajustes de iCloud, indica Patrick Bellmer, de la página web alemana de noticias “heise online”.

Si el celular tiene la versión iOS 10.2 o anterior se deben cerrar la sesiones de forma separada de “iCloud” y “iTunes&Appstore”. La versión instalada se puede ver en los ajustes bajo “General/Info”.

A partir de iOS 10.3, el AppleID se cierra en la configuración de iCloud. Con la versión actual de iOS 13 es aún más fácil: al reiniciar el móvil la función de localización se desactiva automáticamente y se cierra el AppleID.

Restablecer los valores de fábrica

Al restaurar los datos de fábrica se eliminan todos los datos y ajustes personales del dispositivo. Sólo queda el sistema operativo. Con Android esta opción se puede encontrar en la configuración y dependiendo del fabricante bajo “Administración general” o “Sistema”.

En el iOS de Apple la opción se llama “Borrar todo el contenido y los ajustes” y se encuentra en los ajustes generales bajo “Reiniciar”. Si se activa un código de restricción, por ejemplo, un seguro para niños, éste debe ser introducido.

Sobrescribir la memoria

Algunos proveedores ofrecen aplicaciones que limpian la memoria del teléfono completamente. Sin embargo, Ruhenstroth considera que tales programas de borrado son innecesarios y que no son muy claros los beneficios.

En caso de querer descargar alguna de estas aplicaciones es necesario volver a iniciar una sesión con un nuevo usuario. Según los expertos no se sabe con certeza hasta qué punto las aplicaciones borran realmente los datos de los teléfonos.

Es más sencillo sobrescribir la memoria con datos irrelevantes. Para ello se puede grabar un vídeo con una lente tapada hasta que la memoria esté llena. Este paso se recomienda sobre todo para los smartphone más antiguos.

Demasiado viejo para la venta, demasiado valioso para la basura

Algunos celulares ya son tan viejos que no vale la pena pasárselos a otra persona. No solo porque la batería ya está muy débil sino porque muchas aplicaciones nuevas simplemente no funcionan con sistemas operativos antiguos (como iOS 10 o Android 4.4).

Apple todavía ofrece una versión antigua de algunas aplicaciones en la App Store, señala Patrick Bellmer. Pero muchas veces solo se puede utilizar el teléfono para reproducir música.

Aunque ya no se pueda usar, el móvil no debe terminar en la basura ya que los chips contienen materias primas valiosas que pueden ser recicladas. Los expertos recomiendan dirigirse a sitios que se especializan en el reciclado de los dispositivos viejos.

Contenido relacionado:

>Pet Playlist: el servicio de Spotify que crea listas de música para mascotas

>Así roban los datos de tus tarjetas de crédito usando la imagen de Netflix

>Las 5 ciberamenazas a la seguridad en 2020