Qué es, cómo usar y cómo desactivar la IA de WhatsApp

Desde hace unos días, habrá podido notar una nueva función en las aplicaciones de Meta, específicamente en WhatsApp, tanto de su celular como desde la computadora.

Un círculo con una combinación de azul, celeste y morado apareció en la pantalla y la opción de “Pregúntale algo a Meta IA” comenzó a mostrarse en el buscador.

A principios de octubre, la compañía Meta —dueña de WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram— anunció que su inteligencia artificial se puede usar ahora en varios países de Latinoamérica, incluyendo Guatemala.

La apuesta de la compañía de incluir Meta IA a aplicaciones como WhatsApp es que esta funcione como un asistente al cual las personas puedan acudir para generar respuestas, ya sean de texto o imágenes directamente desde las aplicaciones de la compañía.

Qué es Meta IA

Este modelo informático fue desarrollado con Meta Llama 3. El chat funciona con inteligencia artificial generativa basada en un modelo de lenguaje grande de código abierto y, como lo indica en su perfil de WhatsApp, “la IA generativa es un modelo informático que aprende patrones de datos para que las personas puedan usarlo a fin de crear algo nuevo, tal como texto o imágenes”.

Meta indicó que esta IA es 100% gratuita y puede utilizarse en Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger para “aprender, crear y conectar con las cosas que importan”.

Esta IA ya estaba disponible en inglés desde hace más de un año en más de una docena de países fuera de Estados Unidos, sin embargo, la apuesta de Meta es llegar a más países en idiomas como el español, árabe, indonesio, tailandés y vietnamita.

Llama 3 promete ser un asistente personal que permitirá a los usuarios obtener respuestas a cualquier pregunta, consultar recomendaciones, buscar información y hasta “aprenda nuevas habilidades”, además de “generar imágenes únicas para compartir en el momento que se desee”.

Según el chat de esta misma IA, la información se obtiene de textos de internet, libros, artículos y otras fuentes que le permiten identificar patrones y relacionar conceptos. Además, es “entrenada” periódicamente para incorporar nueva información y conocimientos mediante algoritmos de procesamiento de lenguaje natural (PLN) y aprendizaje automático, los cuales le permiten analizar y comprender las preguntas que se le realicen.

Meta IA está disponible en varios idiomas, incluyendo español, y busca llegar a más usuarios globales para "aprender, crear y conectar". (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Cómo usar la IA en WhatsApp

“Me llamo Meta AI. Piensa en mí como un asistente que está aquí para ayudarte a aprender, planificar y conectar. Soy un gran modelo de lenguaje. Cuando me haces una pregunta o me proporcionas una puntuación, analizo lo que dices y te genero una respuesta relevante y exacta. Estoy constantemente aprendiendo y mejorando, así que, con el paso del tiempo seré aún mejor ayudándote. ¿En qué puedo ayudarte hoy?”, comenta la herramienta al momento de iniciar un chat con ella.

La aplicación promete ayudar a los usuarios a planificar a realizar tareas cotidianas desde brindar una receta para la cena con ingredientes que tengan en casa, apoyar en estudiar para un examen o planear una salida con amigos, hasta mantener una conversación en tiempo real sobre cualquier tema.

Para iniciar un chat con Meta AI, solo es necesario presionar el nuevo ícono que aparece en WhatsApp. Generalmente se encuentra arriba del símbolo (+) para iniciar un nuevo chat en dispositivos Android o en la parte superior derecha a la izquierda del ícono de la cámara en dispositivos IPhone.

Al presionar este símbolo, se accederá directamente al chat, donde podrá iniciar la conversación con la herramienta de IA de la compañía; sin embargo, es necesario aceptar las condiciones del servicio de la IA de Meta presionando la opción de “Continuar” en la ventana que aparece al intentar escribir un mensaje en el chat.

Cómo desactivar la IA de WhatsApp y qué pasa con la privacidad de los chats

Hasta el momento, no existe un proceso manual para desactivar esta IA una vez que se acepten las condiciones de la empresa, ya que esta herramienta es propia de Meta. Por lo tanto, si usted no quiere utilizarla, le recomendamos no aceptar dichas condiciones.

Según la compañía, los mensajes personales siguen siendo privados y no se pueden leer, ya que permanecen cifrados de extremo a extremo. Sin embargo, Meta puede utilizar los mensajes con la IA para mejorar su calidad, ya que se alimenta de los datos que proporciona el usuario para optimizar las respuestas.

No obstante, es posible la opción de eliminar la conversación y revocar el consentimiento en cualquier momento.

Para esto debe seguir los siguientes pasos:

Hacer clic en el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha de la conversación Seleccionar "Configuración" o "Preferencias". Buscar las opciones de "Privacidad" o "Consentimiento". Hacer clic en "Revocar consentimiento" o "Eliminar datos".

Y otra alternativa podría ser no interactuar con el chat durante un periodo prologando.

Otras IA de WhatsApp

Existen otros chats de IA comoTruora, Cami.IA, Carina IA o Copilot desarrollados por Microsoft que proporcionan asistencia inteligente en tiempo real, lo que permite a los usuarios mejorar su creatividad, productividad y capacidades.

La herramienta de Copilot es totalmente gratuita y al iniciar la conversación se podrá mantener interactuar de manera fluida sobre cualquier tema, pedir consejos, sugerencias, crear imágenes y hasta hablar por medio de una especie de notas de voz.

Estas herramientas se deben instalar y en el caso de Copiltot se realiza por medio de un código QR que brinda la página de Microsoft; utilizando un enlace corto que lo redirigirá inmediatamente al chat de Copilot o bien, agregando como contacto en WhatsApp el número +1 877-224-1042.