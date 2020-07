Tres claves para cuidar la privacidad en TikTok

Foto: Getty Images

Debo reconocer que la plataforma es muy atractiva. Al inicio y durante varios meses me resistí. No quería caer en las garras de otro algoritmo. Suficiente tenía con las otras redes sociales y ya mucho duelo había vivido con cerrar mi cuenta de Instagram (que lo hice por un tiempo y es una decisión que pronto estaré cambiando, pero esa es otra historia).

El caso es que sabía de TikTok desde finales de 2018 y durante 2019 la ignoré hasta que ya no pude más. Fue más o menos en octubre que “formalmente” empecé un proceso de investigación junto al equipo de ILB para entender porque estaba causando furor en las nuevas generaciones. En resultado fue que en marzo publicamos el primer estudio de TikTok en LATAM.

Con la “excusa” de profundizar en la investigación del App, procedí finalmente a convertirme en usuario activo a finales de 2019. Lo que más me detenía a activar una cuenta eran los aspectos relacionados con la privacidad.

Soy consciente de que esta aplicación es más agresiva que Facebook y Google en cuanto a la recolección de datos. No obstante, también decidí investigar sobre cómo utilizar la App sin ceder tanto en nuestra privacidad y estas son las sugerencias que te recomiendo seguir.

Si eres usuario activo o si deseas explorar TikTok para tus marcas ten en cuenta:

Mantén 1.1.1.1 activo en el móvil: esto no solo te permitirá contar con un dispositivo en general más protegido, sino que también en algunos casos hará que internet te funcione más rápido. 1.1.1.1 es un App creada por CloudFlare que funciona como un VPN y que te permite tener resolución de DNS un 28% más rápido, respetando tu privacidad y borrando los registros cada 24 horas. El App es gratis y la puedes descargar para Android e iOS. Únicamente tiene un botón (el de encendido). Nuestra conexión pasará a través de la red privada virtual de CloudFlare escondiendo la dirección IP para así hacer la navegación más privada y segura. Técnicamente el sistema es una VPN, aunque su funcionamiento es relativamente diferente al uso más popular que tienen en la actualidad (saltarse las restricciones del catálogo de Netflix) dado que se centra en la privacidad. Warp, el nombre de su función VPN, evita que tu proveedor de Internet o alguien conectado a la misma red Wi-Fi espíe lo que estás haciendo.

Revisa los permisos de la aplicación: si utilizarás TikTok solo para consumir contenidos no tiene sentido que tenga acceso a tus fotografías, micrófono y cámara, por lo tanto, puedes desactivar los permisos de estas funciones. En mi caso que si genero videos (me puedes encontrar como @josekont) no me queda otra que mantener los permisos. Aun así, he desactivado la actualización en segundo plano, de esta manera el App consume datos solo cuando la utilizo. En iOS para ajustar los permisos nos vamos a Ajustes > TikTok.

Activa las opciones de privacidad dentro de TikTok: las primeras dos recomendaciones son orientadas a cuidarnos del App como tal. Pero ¿Cómo hacemos para cuidarnos de los otros usuarios? TikTok cuenta con varias funciones para ajustar la visibilidad de una cuenta. Para activar estas opciones hacemos clic en nuestro perfil (la opción “Me”) y luego buscamos los 3 puntos que aparecen en la esquina superior derecha. Este es un menú que nos mostrará la configuración. Hacemos clic en “Seguridad y Privacidad”. Aparecerán dos opciones:

Hacer privada la cuenta (aquí activamos)

Sugerir la cuenta otros usuarios (aquí desactivamos)

En la misma pantalla hacemos scroll y encontraremos otras opciones relacionadas con la interacción sobre nuestros contenidos. Aquí es donde elegimos si queremos que cualquier usuario pueda interactuar o si solo nuestros amigos. Para julio de 2020, las funciones que el App presenta son:

Autorizar que un anunciante pueda tomar nuestros contenidos y pautarlos

Personalizar quien puede enviarte mensajes directos

Decidir si tus videos pueden ser descargados

Determinar quién puede hacer dúos contigo

Personalizar quién puede ver los videos a los que has hecho “like”

Personalizar quién pueda comentar en tus videos

Bloquear cuentas

Filtrar comentarios en función de keywords

Una vez una cuenta esta como privada, solo tus amigos podrán ver tus contenidos.

Conversando con un amigo sobre la privacidad mi conclusión era que para lograrla al 100% la única manera era ya no utilizar el smartphone. Este es un precio alto que aún no estoy dispuesto a pagar.

Jose Kont es director ejecutivo de ILBTM, una consultora brinda soluciones de comunicación digital, marketing y estrategia.

Twitter: @josekont

LinkedIn: Jose Kont

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Centroamérica.

*En alianza con Forbes Centroamérica