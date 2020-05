¿Temerles o comerlos? Los avispones asesinos son “manjar” en estos países

Los avispones asesinos son una amenaza para las abejas comunes. (Foto: AFP)

El avispón asiático gigante es considerado una especie invasora por su potencial colonizador y por constituir una amenaza grave para las autóctonas, especialmente para las abejas melíferas, a las que ataca mortalmente en el caso de los adultos y devora a las larvas y ejemplares jóvenes.

Además de la amenaza que supone para las abejas locales, se calcula que el avispón asiático gigante es responsable de la muerte de hasta 50 personas cada año en Japón, de donde es originario, ya que si un individuo recibe varias de sus tóxicas picaduras, puede fallecer incluso sin tener alergia a estos insectos.

La situación de las abejas es ya alarmante en EE. UU. y gran parte del mundo debido a la drástica reducción de sus poblaciones en los últimos años por la contaminación y el uso de insecticidas, por lo que la llegada de un depredador tan letal como el avispón asiático podría tener consecuencias devastadoras para la especie, cuya polinización resulta clave para el ecosistema.

Las “avispas asesinas” (Vespa mandarinia) miden unos cinco centímetros -son por tanto significativamente más grandes que las abejas y que la mayoría de avispas-, tienen grandes cabezas naranja con enormes ojos y un abdomen rayado negro y amarillo.

El avispón letal, no obstante, resulta ser un manjar para algunos países asiáticos, ya que al cocinarse son “crocantes”, ideales para un “refrigerio agradable” o para darle un gusto diferente a varios tipos de bebidas, según un artículo de The New York Times.

De acuerdo con la publicación, en varias regiones japonesas, como Chubu, se utiliza este depredador volador para dar un toque ideal a las comidas.

Fritas, al vapor, con arroz o en brochetas “con aguijón y todo”, los insectos dejan una sensación agradable de “calor y hormigueo”.

Según el Times, también pueden agregarle un toque extra a los licores, para lo cual los insectos son ahogados en la bebida, y al tratar de liberarse segregan su veneno en el líquido, que luego es almacenado para que se fermente.

Y uno de esos tragos en un restaurante chino podría valer el equivalente a unos US$19.

Las larvas del avispón asesino también son consideradas una fuente ideal de proteínas, cuya recolección sólo la pueden hacer hábiles pobladores acostumbrados a buscar los nidos y extraerlas apoyándose con humo y motosierras.

Son tan preciados estos insectos, que en la prefectura de Gifu cada mes de noviembre se celebra la gastronomía del avispón, premiando los mejores platillos y los nidos más grandes encontrados.

Y en el mismo Tokio, las variedades de platillos con este avispón pueden degustarse en unos 30 restaurantes, enfatiza el Times.

¡Buen provecho!

*Con información de EFE.