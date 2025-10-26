Agente de la PNC muere al caerle un árbol durante patrullaje

La noche del sábado 25 de octubre, Alfonso Pérez García, agente de la Policía Nacional Civil (PNC), realizaba su rutina de patrullaje con normalidad cuando un accidente le arrebató la vida: un árbol le cayó encima.

Las autoridades de la PNC calificaron el hecho como una “verdadera tragedia” y explicaron que hicieron todos los esfuerzos necesarios por salvar al agente.

Detallaron que Pérez García fue trasladado a un centro de salud, pero debido a la fuerza del golpe, no resistió y murió poco después de ingresar a la unidad médica.

El agente estaba asignado a la subestación de Chisec, en el departamento de Alta Verapaz. El accidente ocurrió en el kilómetro 229, cuando un árbol cayó sobre él durante su patrullaje habitual.

Un segundo agente, identificado como Mayrnor Ariel Tello Hernández, también resultó herido por el mismo incidente y logró ser ingresado al centro de salud. Se desconoce su estado clínico.