Agente de la PNC muere al caerle un árbol durante patrullaje

Alta Verapaz

Agente de la PNC muere al caerle un árbol durante patrullaje

El accidente también dejó a otro agente herido, quien logró ser trasladado con vida a un centro de salud.

REDACCIÓN PRENSA LIBRE

|

time-clock

La institución policial calificó del trágico el accidente donde murió el agente. Fotografía: PNC.

La noche del sábado 25 de octubre, Alfonso Pérez García, agente de la Policía Nacional Civil (PNC), realizaba su rutina de patrullaje con normalidad cuando un accidente le arrebató la vida: un árbol le cayó encima.

Las autoridades de la PNC calificaron el hecho como una “verdadera tragedia” y explicaron que hicieron todos los esfuerzos necesarios por salvar al agente.

Detallaron que Pérez García fue trasladado a un centro de salud, pero debido a la fuerza del golpe, no resistió y murió poco después de ingresar a la unidad médica.

LECTURAS RELACIONADAS

Los Caradura estarían implicados en la muerte de nueve personas, cuyos cuerpos fueron abandonados en la ruta al Atlántico

chevron-right

Identifican cadáveres hallados en la Ruta al Atlántico, tenían antecedentes y eran presuntos pandilleros

chevron-right

El agente estaba asignado a la subestación de Chisec, en el departamento de Alta Verapaz. El accidente ocurrió en el kilómetro 229, cuando un árbol cayó sobre él durante su patrullaje habitual.

Un segundo agente, identificado como Mayrnor Ariel Tello Hernández, también resultó herido por el mismo incidente y logró ser ingresado al centro de salud. Se desconoce su estado clínico.

ESCRITO POR:

REDACCIÓN PRENSA LIBRE

REDACCIÓN PRENSA LIBRE

Lee más artículos de REDACCIÓN PRENSA LIBRE

ARCHIVADO EN:

Accidente Alta Verapaz PNC 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS