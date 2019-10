Cierran hasta nuevo aviso el libramiento de Chimaltenango por “mal” clima

Si hubo derrumbes en un proyecto nuevo es porque más la mitad de esos de Q500 millones que supuestamente costo, se quedaron en las cuentas en “paraísos fiscales” (off-shore accounts), comenzando por el Ministro de Comunicaciones. Lo que sobró se uso para la construcción de un proyecto muy mal hecho done utilizaron los peores materiales de construcción para un proyecto de esa magnitud. Porqué no hacer responsable a la compañía que se encargó de ella? O nó aseguraron que iba a funcionar????

Que el pueblo no reaccione es otra cosa, pero todos sabemos de la cleptomanía que existe en los negocios entre gobiernos guatemaltecos y compañías contratadas por ellos mismos…. Es un negocio en el que todos quieren entrara porque las ganancias son exhorbitantes….

Ya pueblo guatemalteco! Despierten ya!