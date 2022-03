“No me lo creía”: El emotivo relato de una madre que tuvo cuatrillizos en Chiquimula y cómo lo logró a pesar del covid-19

Jean Carlos, Jimena, Eva y Eliana son los nombres que Olga Osorio, de 34 años, y David Martínez, de 23 años, escogieron para sus hijos.

Sus hijos fueron dados de alta en fechas diferentes. El primero fue el 2 de febrero; el segundo y el tercero llegaron a su hogar 12 días después; el último fue dado de alta el 7 de marzo.

La pareja comentó todas las circunstancias que pasaron para llegar hasta el nacimiento de sus hijos.

Olga Osorio dijo que al principio de todo el doctor le había dicho que sería madre de tres hijos, un motivo de alegría para ella.

“Llevo dos años y medio con mi esposo y anhelaba ser madre, pero se complicaba que pudiera quedar embarazada. Al principio el doctor me dijo que sería madre de tres hijos. Yo no me lo creía pero me puse muy feliz con la noticia. Empecé a llamar a toda mi familia y a mi esposo para decirles que sería madre de trillizos y todos se emocionaron por mí”, dijo.

Sin embargo, Olga comentó que mientras estaba trabajando en la ciudad capital, dio positivo al covid-19. La situación alarmó a todos y buscaron la manera de buscarle tratamiento y que regresara a Chiquimula para que recibiera los cuidados respectivos.

“Mi sobrina y mi esposo buscaron formas para que me pudiera movilizar para mi hogar y recibir tratamiento. Esperé el tiempo necesario para curarme del coronavirus y regresé con el doctor para que me realizara la prueba”, narró Osorio.

Cuenta que el doctor estaba bromeando con ella con la idea de “encontrar otro bebé”. Sin embargo, cuando le realizó el ultrasonido, se sorprendieron porque descubrieron un cuarto bebé. Osorio confirmó que tendría cuatrillizos a partir también de las pruebas que se realizó en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS.

Otra de las complicaciones fue el adelanto del embarazo debido a la presión alta que sufría Olga, por lo que la fecha inicial del parto que iba a realizarse en febrero terminó realizándose el 18 de diciembre.

El embarazo fue considerado de alto riesgo, a pesar de los primeros indicios de que se desarrollaría sin ninguna complicación. Sin embargo, el parto fue exitoso y ahora los niños ya se encuentran en el hogar con sus padres.

El nacimiento de los cuatro pequeños fue en el Hospital de Rehabilitación del IGSS, ubicado en la zona 12 de la ciudad capital.