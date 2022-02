Caso Melissa Palacios: Expediente fue trasladado a Chiquimula y la familia pide que procesados sean juzgados por los delitos por los que el MP los imputó

“Señores jueces de Chiquimula, en su haber tendrán la responsabilidad de resolver el caso de Melisa Palacios, después de varios intentos fallidos en el departamento de Zacapa, donde prevaleció la corrupción y la ineptitud, cegando la justicia, acto inhumano que amenaza con los derechos fundamentales de nuestra sociedad guatemalteca”, se lee en una publicación que la familia hizo en redes sociales.

“No dudamos de su credibilidad para resolver apegados a derecho y encaminar nuevamente el caso para que los 2 criminales del secuestro y asesinato de Melisa sean condenados por los verdaderos delitos por los cuales, según la investigación que el MP presentó, los acusan, aunado al delito de secuestro, entre otros, que en el desarrollo del proceso pueden incluirse”, se menciona en la publicación.

En el comunicado también se detalla que en la familia “priva el silencio desde que Melisa Palacios no llega a casa, desde que no escuchamos su voz ni su alegría permanente, no tenemos su abrazo cariñoso de cada día. En nuestra casa priva la incertidumbre y el dolor. No, no les pedimos que nos compadezcan, les exigimos justicia”.

Agregan que un primer acto de justicia es no permitir más simulación con los victimarios y sin más compromiso con las víctimas.

“Queremos que este mensaje llegue a los fiscales, jueces y magistrados y a las autoridades a cargo del caso, no pueden dejar que esto quede impune, como muchos otros casos en Guatemala. Pedimos que se haga justicia”, concluye el comunicado.

Los procesados

En el caso, el Ministerio Público señaló a María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle como los principales sospechosos del asesinato de la joven. Ambos fueron capturados el 25 de agosto y ligados a proceso el 9 de septiembre de 2021.

El 7 de diciembre de ese año, José Maximino Morales González juez de Primera Instancia Penal de Zacapa, donde se ventilaba el caso, benefició a Bonilla Archila y Marroquín Ovalle con el cambio de delitos de asesinato a homicidio en estado de emoción violenta.

En la audiencia, los abogados de Bonilla Archila explicaron al juez que su defendida mató a Melissa en un “estado de ira”. El juez aceptó la justificación.

De acuerdo con la pesquisa, Bonilla Archila y Marroquín Ovalle, chatearon sobre cómo eliminar a Palacios Chacón durante la medianoche del 3 y madrugada del 4 de julio, según los registros que se muestran en las conversaciones de WhatsApp.

Anabella Chacón, madre de Melissa, explicó posteriormente que las pruebas que el juez no tomó en cuenta están en el expediente.

Cambio de jueces

El juez de Primera Instancia Penal de Zacapa, José Maximino Morales González, se excusó de seguir conociendo el caso de Melissa Palacios, al indicar que familiares de la víctima habían dañado su honorabilidad por los pronunciamientos que ellos habían dado en los medios de comunicación luego que él reformó los delitos a los procesados en el caso.

Los familiares consideraban que esa resolución podría finalmente dejar en libertad a los sospechosos y por eso dudaron de la imparcialidad del juez.

La familia de Melissa denunció que tuvieron acceso a información sobre una supuesta negociación entre el juez y familiares de los detenidos para efectuar el cambio de los delitos y beneficiarlos para concederles libertad condicional.

El 13 de enero de 2022 una resolución otorgada por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Zacapa, se menciona que el juez se excusó de seguir conociendo el caso y este quedó a cargo de Sandra Patricia Mejía Esquivel, juez de Primera Instancia Penal B de Zacapa.

El 31 de enero de 2021, la jueza Mejía Esquivel se excusó de conocer el caso, pues adujo que tanto la familia de la víctima como los señalados habían dudado de su imparcialidad en comentarios que hicieron en redes sociales.

Además, elevó a la Sala Regional Mixta de Zacapa, una recusación que hizo la abogada del Instituto de la Víctima, Silvia Yolanda Arrazola España, en la que dudaba de la imparcialidad de la jueza.

Ahora, el caso fue remitido a Chiquimula y se espera que se designe juez para que lleve el proceso.