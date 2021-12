Juez cambia delito a señalados por muerte de Melissa Palacios y familiares temen que queden en libertad

En el caso de Bonilla Archila ahora será procesada por homicidio cometido en estado de emoción violenta, mientras que Marroquín Ovalle por encubrimiento propio.

Además de dicha reforma, la defensa de los acusados pidió que fueran beneficiados con una medida sustitutiva que les permitirá dejar la prisión preventiva, pero se suspendió la audiencia.

En las afueras del Centro de Justicia de Zacapa, familiares de Melisa exigieron justicia contra los presuntos responsables y en horas de la tarde, luego de conocerse la resolución del juez, la familia decidió demostrar su inconformidad.

“El asesinato de Melisa no es un juego, quiere decir que hoy podrían matar a alguien y me puedo excusar de que es un homicidio en estado de emoción violenta y mañana salir libre. El pueblo de Guatemala tiene que conocer la corrupción que hay en el sistema de justicia del país” expresó Francisco Chacón, tío de Melisa.

Mientras los acusados salían del edificio, la madre de Melisa, Anabella Chacón, fue agredida por agentes de la Policía Nacional Civil, por lo que denunciará el caso en el MP.

Chacón indicó que los policías no debieron actuar con violencia, pues no era justo ya que ella solo exige justicia por la muerte de su hija.

No obstante, Brenda Ramos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo que el actuar de los agentes no fue el adecuado, pues no se agotó el diálogo.

“La madre de Melisa estaba en una situación emocional crítica, no se nos esperó como PDH llegar para dialogar con la señora para que despejara el paso libre para sacar a la acusada de las instalaciones del juzgado.

“En las manifestaciones donde hay muchas personas no actúan sin dialogo, y ahora que eran no menos de seis mujeres no lo implementaron, y esto, es un protocolo”, dijo Ramos.

Bonilla Archila y Marroquín Ovalle fueron aprehendidos en San Lucas Sacatepéquez el miércoles 25 de agosto por ser sospechosos en el caso del crimen contra la joven Melissa Alejandra Palacios Chacón.

Melissa Alejandra Palacios Chacón desapareció el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa, y su cuerpo fue hallado un día después con múltiples golpes en la cabeza.