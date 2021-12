Giammattei critica Cumbre de la Democracia organizada por EE. UU. a la que no fue invitado y dice que no aceptará imposiciones

El presidente Alejandro Giammattei criticó este martes 7 de diciembre la Cumbre de la Democracia organizada por EE. UU. y a la que no fue invitado, pues de acuerdo con la Casa Blanca, el país tiene actividades “inquietantes” y el foco del evento es trabajar con naciones que demuestren voluntad política por el respeto de la ley y la gobernanza y la lucha contra la corrupción.

“Alguien habló de un Summit para presidentes, yo no se ha qué se refiere, yo no vine a eso, yo vine a los EE. UU. a decirles que allá hay un país que está cerca de ustedes, que nosotros podemos hacer mucho por EE. UU., pero que no vamos a permitir tampoco que nadie pueda llegar a exigirnos a nosotros que adoptemos cosas que vayan en contra de muestra creencia, de nuestra fe y de nuestras leyes, nos cueste lo que nos cueste, así no sea una invitación a la Casa Blanca”, dijo el mandatario durante su discurso la conferencia organizada por The Institute For Women’s Health & International Human Rights Group, en Washington DC.