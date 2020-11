Pablo José Sánchez, el joven guatemalteco que sorprende con sus pinturas

Pablo José Sánchez demuestra destrezas singulares en el arte. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Las artes plásticas permiten que muchos niños y jóvenes conquisten su vocación para seguir incursionando en las diferentes destrezas y habilidades artísticas.

Pablo José Andrés Sánchez Estrada es un artista de 13 años de edad, originario del municipio San Antonio La Paz, El Progreso, Guatemala, quien ha plasmado en sus diversas obras sus aptitudes especiales.

Actualmente cursa segundo básico en el Instituto de Educación Básica Por Cooperativa (IEBC) en San Antonio La Paz.

“Me identifico con todo lo que me gusta imaginar, ser creativo, aprender las diferentes técnicas y tratar de plasmar esto con mis dibujos”, refiere el talentoso artista quien desde edad muy temprana explora sus dotes artísticos.

Su familia fue determinante para que Pablo José se involucrara en el fantástico mundo del arte. Su madre Estela Anadaly Estrada Estrada es profesora de artes plásticas y su padre Óscar José Pablo Sánchez González es muy habilidoso para el dibujo técnico.

“Cuando nosotros nos dimos cuenta que él tenía una habilidad nata, decidimos apoyarlo más”, dijeron sus padres, orgullos del avance que su hijo ha tenido.

Trayectoria artística

Su madre fue quien comenzó con la instrucción artística, pero Pablo José aprendía muy rápido, así que en su familia consideraron que era oportuno que recibiera clases y cursos de dibujo y pintura. A lo largo de su recorrido artístico el joven artista ha tenido instructores quienes lo han apoyado a desarrollar su talento.

En diciembre de 2019 inició cursos de dibujo en la academia del maestro Ernesto Boesche. En julio de 2020 comenzó cursos de dibujo y pintura en línea con la maestra María Pablo y en septiembre pasado, inició clases de “Pensamiento Creativo” con la artista Ana Liska.

Pablo José Sánchez también ha participado en cursos libres impartidos en la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla (ENAP) de Guatemala, en talleres de escultura con el maestro Nacho Vargas y pintura con la maestra Alexandra Grant impartida en el Departamento de Arte de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Dentro de las técnicas que actualmente practica resaltan la pintura con acrílico, óleo, claroscuro, pastel seco, acuarela, figura humana, arte óptico, crayón, caricatura futurista, robótica, retrato y pintura mural.

La escultura minimalista es otra manifestación artística que Pablo José practica. El arte de tallar y moldear objetos es algo tan fascinante, pero que a la vez tiene ciertos inconvenientes. “La escultura lleva más tiempo. A veces es complicado, pero cuando uno practica ya no se le dificulta tanto”, y su familia agregó que los materiales suelen ser más costosos y no son tan accesibles.

Logros y méritos

Su primer logro como dibujante lo obtuvo a sus 3 años. Pablo José Sánchez ganó el primer lugar en un concurso de dibujo cívico que organizó el Colegio Privado Liceo San Antonio, establecimiento educativo al que asistió. A partir de ese momento ha destacado en concursos escolares, municipales, departamentales y nacionales.

En septiembre de 2019 representó a su colegio en la feria STEAM, con el proyecto de arte Pigmentos de Vida. Realizó retratos con la técnica de acuarela con pinturas naturales y sobre diferentes texturas a base de técnicas prehispánicas en la realización de sus obras.

En noviembre de 2019 participó en la Subasta Arte NAN de Burguer King para donar becas escolares y vendió dos de sus obras, ambas tituladas Herbie.

En diciembre de 2019 participó en la categoría juvenil en el Primer Concurso Nacional de dibujo y pintura al aire libre, en el municipio San Andrés Itzapa y ARTE BALAM, Sacatepéquez. Por la habilidad de su técnica obtuvo el segundo lugar.

El 31 de mayo de 2020 se le otorgó el primer lugar de su categoría en el concurso nacional de Dibujo y Pintura “El Arte de Ser Abeja”, de Abejas Nativas GT-Cecon. Además, recibió mención honorífica en el concurso de dibujo organizado por la fundación Mano Amiga 2020, donde sus obras se expusieron en un catálogo digital a la venta. Así mismo, la revista de Arte Matices, expone sus obras eventualmente en forma digital.

En septiembre de 2020 participó en un colectivo de artistas nacionales en la elaboración de un mural en el municipio de Patulul, Suchitepéquez, organizado por la fundación Festival Internacional ART for CHANGE, de Costa Rica y el colectivo de Santiago Sacatepéquez.

En octubre de 2020 participó junto a artistas nacionales e internacionales en el proyecto Mascarillas Solidarias INART, organizado por la artista Ana Liska.

La Fundación Azteca Guatemala cada año realiza un concurso de dibujo Que vivan los Lagos de Guatemala para niños y adolescentes del país y de esa forma incentivar el cuidado de los recursos hídricos . El artista obtuvo el primer lugar en 2017, 2019 y 2020.

Su participación en diversos concursos y festivales ha permitido que el joven artista logre darse a conocer y recibir invitaciones especiales. Su próxima participación será en los festivales de murales en San Andrés Itzapa, Chimaltenango; Santa María de Jesús, Sacatepéquez y San Pedro La Laguna en Sololá.

Vocación al arte

“Siempre tratar de mejorar”, es su consigna principal que lo motiva a seguir adelante, prueba de ello es el conjunto de diversos ejercicios que realiza constantemente. “Todos los días tengo que dibujar con diferentes técnicas algún dibujo que exprese cosas”. Para conseguirlo se guía de las diferentes letras del abecedario. Por el momento ha dibujado con la letra a, una abeja; b, un balón de voleibol; c, una cadena y con la d, un duende. Es una clase de “reto” que se propuso.

La realización de murales le ha valido experiencias únicas a Pablo José. “He conocido a muchas personas artistas que me aprecian mucho y me felicitan”, expresó. Otra experiencia que ha cultivado dentro de los murales es la realización de cuadros en contra de la violencia a la mujer. “Quiero hacer conciencia de que ya no hay que hacer eso”, enfatizó. En una de sus obras se puede apreciar el apoyo que ha plasmado.

Muchos artistas se enfrentan a numerosos conflictos, estos por supuesto pueden ser muy diferentes unos con otros. En este caso, Pablo José mencionó que muchos no creen que su trabajo sea realizado por él. “He participado en varios concursos y las personas no creen que yo las haga, entonces me descalifican o me sacan de los certámenes”, concluyó. Su madre en una oportunidad le sugirió “No importa que te crean, sino que hay que hacer lo mejor posible que se pueda”.

Pablo José es consciente que el apoyo al arte tiene que fomentarse de la mejor manera posible, por lo tanto insta a niños y a jóvenes a “que se expresen y que practiquen todos los días que se pueda”, manifestó.

Curiosidades y aspiraciones del artista

Los colores utilizados en sus obras dependen de la temática, pero la paleta de colores preferida de Pablo José es el color turquesa, café, mostaza y verde. “Me gustan esos colores, porque puedo combinarlos con todos los tonos que se pueda”, refirió.

Además del arte, Pablo José practica voleibol con el puesto de armador y líbero en el equipo de San Antonio Dragons en la categoría libre Primera B, en la Federación Metropolitana de Voleibol Alfonso Gordillo. También tiene un gusto especial por la música alternativa y por los videojuegos de estrategia y de acción.

Una de sus metas a futuro es llegar a ser un arquitecto y un pintor reconocido.