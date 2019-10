Hallan decenas de tortugas marinas muertas en la costa del Pacífico

Las tortugas parlamas son presa de la caza ilegal para extraerles los huevos que son comercializados posteriormente. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Carlos Paredes)

El hallazgo se registró el jueves 17 de octubre. Quienes hicieron el avistamiento relataron que ese día vieron a las tortugas a 12 millas náuticas; sin embargo, ya el sábado 19 estas fueron vistas ya a 26 millas, debido al oleaje por las condiciones del clima en la costa las ha movilizado.

Cristofher Franco, marinero, calificó de lamentable lo que observaron, ya que solo él contabilizó unas 45 tortugas flotando en el mar.

“Esta es la época en que las tortugas llegan hasta estas aguas para desovar y muchas personas no esperan a que lleguen hasta la playa para depositar los huevos, pues las cazan y hay quienes hasta las matan para extraerles los huevos”, señaló Franco.

El marinero explicó que el sábado último las tortugas muertas habían sido arrastradas 26 millas mar adentro. “No sabemos con exactitud por qué causa murieron, pero si hubiera sido por contaminación tendría que haber otras especies marinas muertas. Es probable que hayan comido algo que las enfermó o intoxicó, pero es una pregunta difícil de responder”, expresó Franco.

Pescadores de Puerto San José que prefirieron el anonimato indicaron que hay muchas embarcaciones que provienen de otros países costeros y sus ocupantes desarrollan pesca carente de vigilancia y mucho menos de conciencia ambiental, pues con el fin de lograr mayor producción no utilizan el equipo adecuado.

“La pesca con redes de arrastre es la más perjudicial, si estas no tienen la medida adecuada arrasan con todo a su paso. Las redes son tiradas hasta el fondo del mar. Las tortugas necesitan respirar cada cierto tiempo y al quedar atrapadas en esas redes ya no pueden salir a la superficie, por lo que mueren”, explicó un pescador que no se identificó.

Marineros aseguran que hacen falta leyes drásticas que penalicen este tipo de pesca sin regulación, pues las consecuencias son evidentes en alta mar.

Añadieron que se debe contar con los recursos y el personal idóneo para vigilar las costas de Guatemala, donde aseguran, es un lugar de nadie.

“El narcotráfico es otro de los problemas, tirar la droga al mar para que lancheros lleguen a recogerla, pero hay mucha de estas que no es recolectada a tiempo y las especies marinas las confunden con alimento, esto podría explicar también del porqué de la muerte de las tortugas”, dijo otro pescador en anonimato.

