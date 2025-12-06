Disparan contra alcalde de Masagua, Escuintla; muere en hospital

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que Nelson Luciano Marroquín Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla, fue herido de bala la noche de este sábado 6 de diciembre.

El jefe edil fue trasladado en estado delicado a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla y, según el reporte de los socorristas, falleció al ingresar al centro asistencial.

Medios locales reportaron que el ataque armado ocurrió durante el desarrollo de un desfile navideño en la aldea Obrero, Masagua.

Se informó que en el ataque también resultó herido uno de sus guardaespaldas, que fue trasladado a un centro asistencial privado en la cabecera departamental de Escuintla. La esposa del jefe edil habría salido ilesa.

En la cuenta de Facebook de Marroquín se publicó un video en el que se observa al alcalde caminando junto a su pareja por las calles y saludando a los pobladores que observaban la actividad. También repartió regalos a los niños.



El video tiene una duración de 25.43 minutos y fue grabado momentos antes del atentado.

Nelson Luciano Marroquín Marroquín tenía 38 años y era perito agrónomo. Llegó a la alcaldía de Masagua 2024-2028, por el partido Vamos.