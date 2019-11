Familias de Prados de San Jorge temen hundimiento porque sus viviendas vibran

La colonia tiene más de 15 años de haber sido fundada, por lo que los vecinos temen que el sistema de drenajes haya colapsado. (Foto Prensa Libre: Carlos Paredes)

Residentes de la colonia Prados de San Jorge, zona 3 de Escuintla, están alarmados por vibración que afecta sus casas, pues temen que en cualquier momento ocurra un hundimiento como ha ocurrido en otras partes del país.

Los afectados aseguran que los movimientos se incrementan con el paso del transporte pesado por la avenida principal, por lo que creen conveniente que las autoridades intervengan a la brevedad.

“Prefiero que me digan que soy un exagerado y no que después estemos lamentando alguna tragedia por no hacer nada”, comentó José Luís González, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la colonia.

González resaltó que los vecinos que residen en la avenida principal, donde hay unas 40 viviendas, son los que más perciben los movimientos.

“La colonia tiene más de 15 años de existir, hay más de mil viviendas y consideramos que pueda ser el sistema de drenajes que esté colapsando y que todas las aguas pluviales y servidas estén socavando el suelo”, expresó el líder comunitario.

Aura Leticia Hernández, vecina afectada, comentó que sus hijos se alarman cuando estas vibraciones hacen hasta temblar su casa. “Cuando pasan vehículos pesado la vibración es mayor, parecen como pequeños sismos y nos confunden, por lo que optamos por salir de la casa por seguridad”, dijo Hernández.

Agregó que la situación ha empeoró desde hace un año y cree que si no se hace algo al respecto puede haber un hundimiento. “Hemos visto cómo en la ciudad capital se han abierto grandes agujeros por el socavamiento en la tierra por los drenajes colapsados, nosotros no queremos pasar por lo mismo, es por eso que estamos alertando de la situación”, dijo Hernández.

Carlos Gamboa, delegado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en Escuintla, dijo que ese tipo de alertas son d importancia, pues es como se pueden prevenir desastres. “En estos casos lo que se hace cómo institución es verificar el área y hacer algunos estudios, para luego rendir un informe a la comuna y que se tomen las acciones pertinentes para evitar algún incidente”, dijo Gamboa.

El funcionario aseguró que en los próximos días harán una visita a la colonia para determinar qué es lo que ocurre en el lugar.

