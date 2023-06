Volcán de Fuego: Familiares de víctimas de la erupción sepultan restos luego de cinco años de la tragedia

En conmemoración de dicha fecha, comunitarios de San Miguel Los Lotes llevaron a cabo una serie de actividades para rendir homenaje a las víctimas mortales.

La primera fue el traslado desde el Inacif de los 96 osarios y los 10 ataúdes hacia la zona cero, el cual fue efectuado en camiones del Ejército de Guatemala y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), así como en vehículos particulares.

En ese lugar, se procedió a dar un reconocimiento a quienes colaboraron y apoyaron durante y después del desastre. Posteriormente, se movilizaron en vehículos hacia la aldea El Rodeo, donde pasaron por la avenida principal para luego dirigirse al cementerio de dicha aldea.

En el camposanto, fueron sepultados cinco de los 10 ataúdes, cuyos restos fueron identificados por medio de pruebas de ADN, siendo estos: Mirna Griselda García Hernández, Lubia Nij Gualip, Blanca Ludia Sánchez López, Agustín López Morales y Alejandra García Ixpatá.

En el lugar, familiares sollozos procedieron a sepultarlos en tumbas familiares adornadas con flores naturales.

Posteriormente, los comunitarios y autoridades se movilizaron hacia el Cementerio General de Escuintla, en donde en un espacio especialmente construido para dicha ocasión fueron sepultados los 96 osarios y los otros cinco ataúdes, cuyos cuerpos tampoco pudieron ser identificados.

En este camposanto se realizó una ceremonia de honras fúnebres.

José Miguel Salazar, coordinador de la subsede de Inacif de Escuintla, aseguró que efectuaron todos los métodos existentes para la identificación de los restos recuperados tras la tragedia, pero desafortunadamente, por la exposición a las altas temperaturas, no fue posible su identificación.

“Lo que el Inacif hizo fue que cada resto fue colocado en un osario y entregado a las familias. Evidentemente no tienen una identificación, pero por lo menos se ha aportado un granito de arena por parte de la institución, para poder darles una sepultura y romper con ese ciclo de duelo que muchas familias están enlutadas hasta este momento”, comentó Salazar.

El funcionario agregó que los restos que sí se pudieron identificar fue a través de ADN y este día pudieron ser entregados a sus familiares.

Marisol Contreras, directora de la Escuela de la comunidad San Miguel Los Lotes, dijo que habían inscritos 35 niños, de los cuales 34 cuerpos fueron identificados y el restante no fue localizado.

“Guardamos la esperanza de que sus restos pueden estar dentro de los 96 osarios que este día se les está dando cristiana sepultura” expresó la docente.

Esvin Hernández, presidente del Cocode de la comunidad San Miguel Los Lotes, dio su agradecimiento en nombre de todas las familias que sobrevivieron a la erupción del volcán, expresando sumo dolor por aquellas familias que guardaban una esperanza en los restos que aún el Inacif trabajaba por identificar, pero que este día al no haber sido posible, sepultaban como “XX”.

“Aunque no están identificados, pero ahora tenemos un lugar donde poder venir y rendir una plegaria por aquellos parientes que no logramos recuperar sus restos: Yo perdí 40 familiares y no logramos recuperar la mayoría de sus restos, y pienso que a lo mejor en uno de estos osarios puedan estar”, expresó conmovido el líder comunitario.

Aparte, Abraham Rivera, alcalde de Escuintla, dijo que ahora que ya concluye este ciclo con la sepultura de los osarios iniciarán el trámite correspondiente para extender el título de propiedad a favor de la comunidad y con ciertas restricciones para que el lugar donde se construyeron estos nichos no pueda ser modificado ni tocado aquí en adelante.