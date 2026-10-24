Asesinan al director de la Granja Canadá en Escuintla: esto se sabe del ataque armado

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Asesinan al director de la Granja Canadá en Escuintla: esto se sabe del ataque armado

Las autoridades comenzaron una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque armado en el que murió José Ariel Barrios Rodríguez, de 41 años, director en funciones de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla, la noche del viernes 23 de octubre.

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Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque armado en el que murió José Ariel Barrios Rodríguez, de 41 años, director de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque armado en el que murió José Ariel Barrios Rodríguez, de 41 años, director de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

José Ariel Barrios Rodríguez, de 41 años, director en funciones de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, ubicada en el kilómetro 68.5 de la carretera a Taxisco, Escuintla, murió a consecuencia de varias heridas de bala durante un ataque armado ocurrido la noche del viernes 23 de octubre.

La agresión se registró en el cantón Voladores, Escuintla, según la información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC) la mañana del sábado 24 de octubre.

El informe policial detalla que, según testigos, la noche del viernes Barrios Rodríguez viajaba como acompañante de una mujer a bordo de una motocicleta blanca cuando ocurrió el ataque.

La víctima se encontraba de descanso, residía en Jutiapa y tenía previsto reincorporarse a sus labores el sábado 24 de octubre, según se informó.

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Además, no existían registros de denuncias por amenazas ni de conflictos con privados de libertad del centro penitenciario. Tampoco tenía antecedentes de problemas relacionados con el desempeño de sus funciones.

De acuerdo con la información proporcionada, Barrios Rodríguez había trabajado durante varias administraciones y era considerado "una persona correcta", sin antecedentes de conflictos dentro del centro penitenciario.

Una fuente de seguridad informó, de forma preliminar, que el hecho contra el funcionario no tenía vínculo con la muerte, esta semana, de Sergio Cardona, quien había estado recluido en la Granja Canadá, luego de la condena de 30 años por el crimen contra el periodista Danilo López, pero había recuperado su libertad en julio del 2024.

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