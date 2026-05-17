Ataque armado en campos de Alameda 3, zona 18, deja un muerto y un herido; reportan más hechos violentos

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Ataque armado en campos de Alameda 3, zona 18, deja un muerto y un herido; reportan más hechos violentos

Bomberos Voluntarios trasladaron al Hospital General San Juan de Dios a Erick Alexander Sapón Sosa, quien resultó herido de bala durante un ataque armado registrado en los campos de fútbol de Alameda 3, zona 18. Otro hombre murió en el lugar.

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Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales atendieron un ataque armado en los campos de Alameda 3, zona 18, donde un hombre murió por heridas de bala y otro fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios.

Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales atendieron un ataque armado en los campos de Alameda 3, zona 18, donde un hombre murió por heridas de bala y otro fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Voluntarios).

Un ataque armado registrado en los campos de fútbol de Alameda 3, zona 18, dejó un hombre fallecido y otro herido de proyectil de arma de fuego, informaron cuerpos de socorro. El incidente ocurrió en el área de las canchas, donde vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia tras escuchar varias detonaciones.

Bomberos Voluntarios atendieron en el lugar a Erick Alexander Sapón Sosa, quien presentaba heridas de bala. Los paramédicos le brindaron soporte vital avanzado y posteriormente lo trasladaron hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

En la escena quedó otro hombre fallecido a causa de heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Según los Bomberos Municipales, la víctima mortal permanecía sobre las gradas del campo cuando los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público resguardaron el área y efectuaron las diligencias correspondientes para iniciar las investigaciones y establecer las circunstancias en que ocurrió el ataque armado.

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Otros hechos reportados en las últimas horas

Los restos humanos de una mujer fueron localizados en una hondonada del primer cantón de San José Nacahuil, San Pedro Ayampuc, informaron los Bomberos Voluntarios. Socorristas indicaron que el hallazgo ocurrió en un área boscosa del sector, donde el cuerpo permanecía en el fondo de un barranco. Familiares identificaron a la víctima como María Elena Pixtún Huit, de 22 años y originaria del lugar. Las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil quedaron a cargo de las diligencias e investigaciones correspondientes.

Una persona de la tercera edad murió en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 95.5 de la ruta a las Verapaces, luego de perder el control de la motocicleta que conducía y volcar a un costado de la cinta asfáltica, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

Socorristas de la estación de El Rancho acudieron al lugar y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que notificaron a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.

En otro incidente, dos mujeres murieron y cuatro personas resultaron heridas luego de que un picop cayera a un barranco de 59 metros de profundidad en el kilómetro 209 de la ruta Interamericana, en la aldea El Pitzal, Momostenango, Totonicapán. Bomberos Municipales Departamentales trasladaron a los heridos al hospital departamental.

Además, una persona murió luego de que un vehículo cayera a un barranco en el sector Palatza, San Cristóbal Cucho, San Marcos. Socorristas de Bomberos Municipales Departamentales rescataron a dos heridos y recuperaron el cuerpo de la víctima fallecida.

Otro caso fue reportado en el kilómetro 210 de la antigua ruta hacia las Verapaces, en inmediaciones de Metamercado Tal Petate, donde Bomberos Voluntarios localizaron a una persona fallecida dentro de un vehículo color corinto.

Socorristas de la 36 compañía, en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil, evaluaron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se presume que la persona habría permanecido aproximadamente tres días en el interior del automóvil.

Las causas del fallecimiento aún no han sido establecidas y fiscales del Ministerio Público quedaron a cargo de las diligencias correspondientes.

También se reportó un incidente armado en la colonia El Porvenir, zona 6 de Villa Nueva, donde socorristas localizaron a un hombre fallecido.

Además, el piloto de un transporte pesado murió durante una triple colisión ocurrida en el kilómetro 82 de la ruta al Atlántico, donde fue necesario utilizar equipo de extricación vehicular para recuperar el cuerpo.da en el kilómetro 82 de la ruta al Atlántico, donde fue necesario utilizar equipo de extricación vehicular para recuperar el cuerpo.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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