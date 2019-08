Ataques de perros causan preocupación; en lo que va del año se registran 261 casos en la capital

Este tema da mucho para comentar, en este país, la gente esta muy mal educada en cuanto a tenencia de animales, la costumbre es levantarse y sacar al chucho para que vaya a buscarse la comida y vaya a defecar a la calle para no limpiar, entonces viene el perro ensucia la calle, las puertas de los vecinos, en el parque en los mercados etc etc. la contaminación no les importa, ademas de esto viene siempre el personaje ocurrente que envenena perros solo porque no les gustan o peor, les cae mal, el perro se muere en las calles y esperan a que pase el camión de la basura, y la sanidad ? tampoco les importa, no castran a los perros y menos vacunan, entonces que esperan? seguir en la proliferación de enfermedades porque no desparasitan, porque no toman los cuidados que los animales necesitan. habría que regular y obligar a que todo dueño de perro se inscriba y registre a su mascota. darles charlas sobre cuidados básicos e importancia de castrar, porque si no jamas evolucionaremos en este tema. y al final quien pierde mas? los animales. que pena la verdad.