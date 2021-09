BiciRuta 502: en qué consiste el “colazo” que se llevará a cabo en Antigua Guatemala para promocionar el proyecto de una gran ciclovía en el país

Durante el tramo, se busca que los ciclistas encuentren espacios al aire libre donde podrán descansar, así como disfrutar de paisajes para tomar fotografías a lo largo de la travesía.

BiciRuta502 también busca que la movilización en bicicleta sea utilizada de forma local y turística y así dar a conocer las riquezas y rincones del país ayudando al medioambiente.

Otro objetivo del proyecto es disminuir el impacto negativo del dióxido de carbono producido por los autos para mejorar las condiciones del medioambiente, debido a que en los últimos meses el agujero en la capa de ozono ha ido aumentando de tamaño.

¿Cómo surgió la idea?

El empresario Emilio Méndez, involucrado en el proyecto, explicó en julio de 2021 que el proyecto nace de la necesidad de unir a los guatemaltecos porque existe una desconexión muchos aspectos.

Según Méndez, existe incomunicación “unos de otros”, tanto entre comunidades, como entre las diferentes etnias y culturas de las regiones de Guatemala.

“Nos urge el conectarnos y entendernos mejor, pero si no nos vemos y escuchamos y no hay forma de llegar a los lugares, eso será difícil”, aseguró en esa ocasión.

En ese sentido, BiciRuta 502 busca construir la infraestructura adecuada para el transporte que no necesite de automóviles. Actualmente no es sencillo de hacer porque no existen espacios adecuados. “El proyecto busca que el Gobierno junto a otros sectores se unan”, dijo Méndez.

Por ahora está involucrada la Asociación Nacional de Municipalidades, (ANAM), organizaciones de la sociedad civil como Antigua Viva, Nueva Narrativa Guate, algunas embajadas, entre otras.

Lea más: Cómo es andar en bicicleta en la ciudad de Guatemala

Primer recorrido

Para dar a conocer más del proyecto, los organizadores llevarán a cabo un bicitour para que quienes quieran participar conozcan los destinos turísticos.

El primer recorrido iniciará el domingo 26 de septiembre en Antigua Guatemala y abarcará varios puntos de Sacatepéquez.

El tour iniciará en la cabecera departamental Antigua Guatemala, específicamente en el Parque Central, y se desplazará por Ciudad vieja, Jocotenango y Pastores, hasta cumplir una travesía de 21 kilómetros.

Los organizadores establecieron cuatro horas de salida: 9, 10, 11 y 12 horas.

El bicitour también contará con guías turísticos propios del lugar para contar historias a través del viaje.

También habrá tres estaciones en el parque de cada municipalidad y distintos negocios de comida que ofrecerán descuentos a las personas que lleguen en bicicleta.

El recorrido, por ser plan piloto, por el momento es únicamente para personas mayores de edad. Se recomienda que lleven casco, que no olviden portar su mascarilla y portar gel antibacterial.

El evento es totalmente gratis y también busca activar la economía local de los municipios a recorrer.