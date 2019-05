De chofer a conductor, la iniciativa con la que se pretende capacitar a pilotos de buses y tráileres

Muchos pilotos de transporte de carga aún desconocen aspectos importantes para conducir, según el departamento de Tránsito.(Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Ramiro García Chaman, jefe del Departamento de Tránsito, indicó que la finalidad de la capacitación denominada “De chofer a conductor” es reducir los percances viales y por ello se impartirán de forma gratuita los temas de inducción a la Ley y Reglamento de Tránsito, técnicas de conducción segura, educación y seguridad vial, lenguaje vial y colocación de carga.

Chaman precisó que son unas 20 horas en las cuales los pilotos recibirán capacitación teórica. “Atendemos a las empresas en sus respectivas sedes, los días que ellos decidan e igualmente en los horarios que ellos programen, puede ser de madrugada, mañana, tarde o noche”, precisó.

Agregó que también pueden participar pilotos particulares, aunque es mejor que lleguen en grupo.

Estadísticas del Departamento de Tránsito señalan que los camiones y tráilers son los responsables del 5.1 por ciento de los accidentes en todo el país; el 39 % de los percances son provocados por las motocicletas, y el resto por diferentes tipos de vehículos.

Para inscribirse se debe presentar varios documentos personales en el Departamento de Tránsito y llenar un formulario.

Percances

En la Dirección General de Transporte se informó que hasta el 22 de mayo se han registrado 24 accidentes de buses extraurbanos de rutas cortas y largas, mientras que en el mismo periodo del 2018 se registraron 29 percances.

Roel Ramírez, integrante de la Gremial de Pilotos de Transporte Pesado de Carga por Carretera y Similares, entidad que aglutina a unos dos mil pilotos, indicó que la capacitación debe ir de la mano de buenas condiciones laborales, como horarios adecuados.

La mayoría de pilotos desconoce aspectos básicos

Inseguridad al conducir: excesiva velocidad, rebasar en curva y/o doble línea continua y no contemplar la distancia adecuada entre vehículos.

Descuidar tablero de controles.

Falta de conocimiento de las diferentes cajas de velocidades.

Rebasar en lugares prohibidos.

No identificar sonidos y movimientos extraños del vehículo.

Desconocer los puntos ciegos del vehículo. Los camiones de carga pesada pueden tener hasta ocho.

Falta de conocimiento de las leyes de Tránsito, pesos, dimensiones y aspectos mecánicos básicos como graduar frenos o cambiar neumáticos.

Pruebas

Con el corazón acelerado, piel erizada, hormigueo en las manos, pies y rostro terminó un piloto que experimentó cómo es conducir un camión de carga pesada en el Centro de Simulación de Conducción Profesional de Cementos Progreso, zona 6 capitalina. El ejercicio buscaba contrastar la experiencia de un piloto al maniobrar un vehículo con carga pesada en momentos de crisis.

“Comencé a conducir el camión muy emocionado; sin embargo, todo cambió abruptamente. El sistema de frenos falló en plena marcha. Los latidos de mi corazón aumentaron, podía sentir cada latido, mi piel se erizó, tenía una especie de hormigueo en manos, pies y cara. Estaba aterrado, pero me hacía el fuerte. No sabía qué hacer para detener el camión, entré en pánico. Mis pies insistían en frenar, pero el camión cada segundo iba más y más rápido, hasta que choqué en una curva”, relató Luis Machá Pérez, conductor desde hace 16 años y desde hace 10 con licencia tipo A.

Machá no pasó la prueba. “Me pusieron a manejar un tráiler con carga, en una cuesta y con lluvia, fundí el motor. En la segunda prueba conduje un tráiler en una pendiente, con curva cerrada, y en pleno trayecto el vehículo se quedó sin frenos. Fue impactante, no sabía qué hacer. No fue real, pero las emociones aún las tengo presentes”, indicó.

“El examen que hice para sacar la licencia fue básico: manejar, retroceder, parquear y ya. Pero la experiencia que tuve en el centro me impactó”, dijo.

El simulador que utiliza Cementos Progreso para capacitar pilotos complementa el proceso de aprendizaje. Evidencia las ventajas y limitaciones de los pilotos en un contexto que imite aspectos de la realidad y establece en ese ambiente situaciones no previsibles, similares a las que el piloto deberá enfrentar durante su jornada laboral o en las carreteras del país.

Christian Morales, instructor del referido centro, dijo que los choferes son sometidos a pruebas de conocimiento sobre la Ley de Tránsito ; manejos defensivos, aspectos básicos sobre mecánica, señalización y marcas viales.

El centro ha evaluado a 650 personas, entre pilotos de transporte pesado y operadores de maquinaria especializada, la mayoría perdió la prueba.

Se tira de camión

Han identificado que muchos choferes aprendieron a transportar carga de forma empírica, con los conocimientos que les transmiten amigos sobre las rutas de trabajo.

“Hubo un caso en donde la inexperiencia y el desconocimiento en el manejo es tan crítica que el evaluando se tiró de la cabina de simulación cuando entró en pánico”, comentó Morales.

“Él —piloto— tiene qué saber qué tipo de carga está transportando para verificar si está bien distribuida. Que el vehículo esté en óptimas condiciones y saber que cada tipo de carga exige un tiempo determinado de transporte para reducir las posibilidades de un percance o dañar el vehículo por la prisa de llegar al destino”, puntualizó.

Para la contratación de un piloto en el sector del transporte pesado, la ley exige licencia vigente; sin embargo, es necesaria la certificación de manejo, explica Marco Antonio Juárez, jefe del Centro de Capacitación Guatemala 2, del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad .

“No se necesita una ley para que las empresas capaciten a sus colaboradores o las personas quieran certificarse. Un piloto certificado impacta positivamente en el activo de la empresa y en la reducción de las estadísticas de accidentes del país”, señaló.

