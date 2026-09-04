“Lo invisible que puede ser un migrante en un país extraño”: beliceño vuelve con su familia tras meses en situación de calle

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se abordó el caso de un hombre beliceño que fue localizado en las inmediaciones de Plaza Barrios, zona 1 de la capital, después de permanecer varios meses en situación de calle. El hombre, quien tiene una discapacidad, no podía comunicarse en español ni contaba con documentos que permitieran identificarlo. Una fotografía difundida posteriormente llegó a sus familiares en Belice, quienes confirmaron su identidad.

Durante el programa se destacó que las dificultades para comunicarse y la falta de documentos colocaron al hombre en una condición de especial vulnerabilidad. “Ese es el peor caso que una persona puede enfrentar en un país que no es el suyo”, se comentó al analizar las circunstancias en las que permaneció durante meses sin que pudiera establecerse quién era ni dónde se encontraba su familia.

La difusión de su fotografía permitió que sus familiares lo reconocieran. Después de las gestiones correspondientes, comenzó el viaje de regreso a Belice, un traslado terrestre que duró 13 horas hasta que pudo reunirse con sus seres queridos.

En Impacto Directo también se resaltó la participación ciudadana y la respuesta institucional:

“Queremos instituciones eficientes y eficaces, pero sobre todo con un sentido humanístico y de servicio”.

“Lo invisible que puede ser un migrante”

El caso también llevó a analizar las dificultades que puede enfrentar una persona extranjera cuando carece de documentación y no puede comunicarse en el idioma del país donde se encuentra. Durante la emisión se cuestionó la falta de acceso inmediato a un traductor y se señaló que la barrera lingüística complicó la posibilidad de prestarle ayuda durante su permanencia en Guatemala.

El hombre beliceño volvió con su familia después de pasar varios meses en situación de calle en Guatemala. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

“Lo invisible que puede ser un migrante en un país extraño, lo invisible que puede ser una persona discapacitada en un país extraño”, se expresó durante el programa. El análisis concluyó que, aunque el traslado hacia Belice tomó 13 horas una vez localizada su familia, el hombre había pasado meses en Guatemala sin poder comunicarse ni regresar con sus seres queridos.

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