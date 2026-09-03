Orquesta OAFA protesta durante concierto por el 77 aniversario de la Escuela Nacional de Danza y exige restitución de su director

La Orquesta de Apoyo a la Formación Artística (OAFA) llevó este jueves 3 de septiembre su protesta hasta el escenario de la Gran Sala Efraín Recinos, donde sus integrantes exigieron la restitución de su director, Alfredo Mazariegos, durante una presentación por el 77 aniversario de la Escuela Nacional de Danza y Coreografía “Marcelle Bonge de Devaux”.

Los músicos cumplieron con la presentación programada en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, pero incorporaron a su intervención artística un pronunciamiento para expresar su rechazo a la rescisión del contrato de Mazariegos, notificada el pasado 1 de septiembre.

La agrupación, integrada por 51 instrumentistas, sostiene que la decisión fue “injusta, arbitraria y unilateral” y afirma que hasta ahora no conoce las razones que llevaron a las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) a prescindir del director.

Flores en el atril que debía ocupar Mazariegos

Después del intermedio estaba prevista una intervención que originalmente sería dirigida por Mazariegos. Ante su ausencia, la conducción quedó a cargo del concertino de la orquesta.

Antes de continuar con el programa, los músicos leyeron un breve pronunciamiento para manifestar públicamente su inconformidad. Además, colocaron flores en el atril que correspondía al director y posteriormente interpretaron la obertura prevista.

Los músicos de la OAFA interpretaron las piezas programadas en la Gran Sala Efraín Recinos, pese a la ausencia de su director, Alfredo Mazariegos. (Foto: Prensa Libre, Byron Baiza)

Carlos Polanco, flautista, picolista y encargado de tramoya de la OAFA, explicó que la principal demanda de los músicos es que las autoridades reconsideren la decisión.

“La manifestación principal que tendremos será la reconsideración de parte de las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes por la destitución injusta, arbitraria y unilateral que se realizó hace dos días en contra del maestro Alfredo Mazariegos”, afirmó Polanco.

La protesta de este jueves da continuidad a las acciones emprendidas por los músicos desde el 1 de septiembre, cuando se conoció la rescisión del contrato.

Ese día, los integrantes de la OAFA se movilizaron al Ministerio de Cultura y Deportes para entregar un oficio y solicitar una audiencia con las autoridades. Frente a la sede de la cartera también utilizaron la música como forma de protesta e interpretaron el Himno Nacional.

Orquesta denuncia que se quedó sin sede para ensayar

La salida de Mazariegos no es el único reclamo de la agrupación. Los músicos aseguran que desde hace aproximadamente dos semanas no cuentan con una sede propia para ensayar, después de dejar el espacio que actualmente ocupa la Escuela Nacional de Canto. “Estamos a la deriva porque no tenemos en dónde ensayar”, afirmó Polanco.

La OAFA colocó flores en el atril que correspondía a Alfredo Mazariegos como parte de la protesta por la destitución del director. (Foto: Prensa Libre, Byron Baiza)

Según el músico, la OAFA también busca condiciones similares a las de otras agrupaciones vinculadas al Ministerio de Cultura y cuestiona la falta de estabilidad y de acercamiento por parte de las autoridades.

La orquesta fue creada este año mediante el Acuerdo Ministerial 398-2026 y está integrada por 51 músicos contratados por el Ministerio de Cultura y Deportes.

Ministerio de Cultura anuncia mesa de diálogo

El conflicto tuvo un nuevo acercamiento este jueves. El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, acompañado del viceministro de Cultura, Emiliano Valdés Melendreras, y autoridades de la Dirección General de las Artes, se reunió con integrantes de la OAFA durante un ensayo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El Ministerio informó que durante la reunión se escucharon las “inquietudes y demandas” de los artistas y que se acordó establecer una mesa de diálogo la próxima semana, con participación de todos los integrantes de la orquesta.

Mantenemos abiertos los espacios de comunicación con la comunidad artística, con la disposición de avanzar mediante el respeto, el entendimiento y la búsqueda conjunta de soluciones. pic.twitter.com/OkvFMAG3Ze — Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala (@McdGuate) September 4, 2026

La cartera señaló que el encuentro dio seguimiento a un primer acercamiento efectuado el 1 de septiembre en el Palacio Nacional de la Cultura y afirmó que mantiene su compromiso con “la escucha, el diálogo y el respeto hacia la comunidad artística”.

Polanco explicó que la reunión está prevista para el lunes a las 9.00 horas, en la antigua sede de la agrupación, ubicada en la 10a. avenida y 11 calle de la zona 1. Los músicos solicitaron que la convocatoria sea formalizada mediante un oficio y que los medios de comunicación tengan acceso para garantizar, según indicaron, la transparencia del encuentro.

Entre los principales planteamientos que la OAFA llevará a la mesa figuran la restitución de Mazariegos, contar con una sede estable para ensayar y mejorar las condiciones de la agrupación.

¿Por qué fue separado Alfredo Mazariegos?

De acuerdo con los antecedentes del caso, José Alfredo Mazariegos recibió el 1 de septiembre la notificación de la rescisión unilateral de su contrato, decisión emitida el 31 de agosto por el Viceministerio de Cultura. El contrato había sido suscrito el 1 de julio.

Los músicos sostienen que no recibieron previamente una explicación sobre las razones de la decisión.

Los integrantes de la orquesta aprovecharon su participación en el aniversario de la Escuela Nacional de Danza y Coreografía para expresar su rechazo a la salida de Mazariegos. (Foto: Prensa Libre, Byron Baiza)

La postura proporcionada por el Ministerio señala que el contrato era de naturaleza administrativa y que su rescisión se fundamentó en una cláusula del documento. La cartera sostiene que actuó dentro del marco jurídico.

Mientras se desarrolla el diálogo con las autoridades, los músicos mantienen su petición de que Mazariegos vuelva a dirigir la agrupación y de que se expliquen las razones de su salida.

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