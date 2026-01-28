Villa Nueva y Santa Catarina Pinula implementan carriles reversibles: esto recomienda la PMT

Guatemala

Villa Nueva y Santa Catarina Pinula implementan carriles reversibles: esto recomienda la PMT

Villa Nueva y Santa Catarina Pinula activan carriles reversibles para agilizar el tránsito en horarios pico, bajo supervisión de la PMT.

|

time-clock

Tráfico vehicular en la ciudad de Guatemala

Agentes de la PMT regulan el ingreso al carril reversible en la avenida Petapa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las municipalidades de Villa Nueva y Santa Catarina Pinula implementaron esta semana nuevos carriles reversibles en puntos estratégicos con el fin de descongestionar el tránsito en horarios de alta demanda. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de ambos municipios coordina estos operativos interinstitucionales y exhorta a los conductores a respetar la señalización vial.

Carril reversible en Villa Nueva

En Villa Nueva, se habilitó un carril reversible vespertino desde la 52 calle de la avenida Petapa hacia el sector conocido como La Cuchilla, en Ciudad Real, zona 12. El operativo funciona de 17.45 a 19.30 horas y busca agilizar la circulación hacia el sur del área metropolitana.

Según Dalia Santos, portavoz de la PMT local, este carril facilita el traslado hacia zonas como Villa Canales, Villa Hermosa, San Miguel Petapa y el mismo municipio de Villa Nueva. Los automovilistas que se incorporen desde la calzada Atanasio Tzul también pueden ingresar al carril a través de la 42 calle.

Santa Catarina Pinula activa reversible matutino

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula confirmó la habilitación de un carril reversible matutino desde el kilómetro 17.5 al 12.5 de la carretera a El Salvador. Este opera de lunes a viernes, entre las 4.30 y 5.45 horas, para facilitar el ingreso de vehículos hacia la Ciudad de Guatemala.

Supervisión y recomendaciones

La PMT mantiene monitoreo constante en los puntos con mayor carga vehicular, efectuando ajustes operativos conforme a la demanda. Aunque en la actualidad el tránsito es moderado, se anticipa un incremento progresivo y ya se implementa una planificación para atender ese escenario.

EN ESTE MOMENTO

a Embajada de Estados Unidos en Guatemala difundió la imagen de Eugenio Darío Molina López y reiteró la recompensa de hasta US$10 millones por información que permita su captura. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

Recompensa millonaria por presunto cabecilla de Los Huistas: EE. UU. renueva llamado para capturar a Eugenio Molina

Right
Pensionados del IGSS reciben 12 pagos anuales, además de bonos en julio y diciembre y aguinaldo, como parte del esquema de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) para 2026.

Estos son los bonos y pagos que recibirán los pensionados del IGSS en el 2026

Right

Las autoridades recomiendan:

  • Planificar los horarios de salida.
  • Salir con anticipación.
  • Mantenerse informado sobre las condiciones del tránsito.

¿Qué es un carril reversible?

Un carril reversible es un segmento vial en el que se puede cambiar el sentido de la circulación dependiendo de la hora del día o del flujo vehicular. Este mecanismo se utiliza, sobre todo, en horarios pico, para optimizar el uso de la infraestructura existente sin necesidad de construir nuevas vías. Así se incrementa temporalmente la capacidad de una avenida en una sola dirección, permitiendo una movilidad más eficiente.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

Guatemala Tráfico en la Capital Tránsito 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS