Villa Nueva y Santa Catarina Pinula implementan carriles reversibles: esto recomienda la PMT

Las municipalidades de Villa Nueva y Santa Catarina Pinula implementaron esta semana nuevos carriles reversibles en puntos estratégicos con el fin de descongestionar el tránsito en horarios de alta demanda. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de ambos municipios coordina estos operativos interinstitucionales y exhorta a los conductores a respetar la señalización vial.

Carril reversible en Villa Nueva

En Villa Nueva, se habilitó un carril reversible vespertino desde la 52 calle de la avenida Petapa hacia el sector conocido como La Cuchilla, en Ciudad Real, zona 12. El operativo funciona de 17.45 a 19.30 horas y busca agilizar la circulación hacia el sur del área metropolitana.

#PMTVillaNueva implementa nuevo carril reversible de la 52 calle Avenida Petapa hacia la Cuchilla Ciudad Real zona 12 de Villa Nueva. pic.twitter.com/Y96G3KXI9f — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) January 29, 2026

Según Dalia Santos, portavoz de la PMT local, este carril facilita el traslado hacia zonas como Villa Canales, Villa Hermosa, San Miguel Petapa y el mismo municipio de Villa Nueva. Los automovilistas que se incorporen desde la calzada Atanasio Tzul también pueden ingresar al carril a través de la 42 calle.

Santa Catarina Pinula activa reversible matutino

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula confirmó la habilitación de un carril reversible matutino desde el kilómetro 17.5 al 12.5 de la carretera a El Salvador. Este opera de lunes a viernes, entre las 4.30 y 5.45 horas, para facilitar el ingreso de vehículos hacia la Ciudad de Guatemala.

Supervisión y recomendaciones

La PMT mantiene monitoreo constante en los puntos con mayor carga vehicular, efectuando ajustes operativos conforme a la demanda. Aunque en la actualidad el tránsito es moderado, se anticipa un incremento progresivo y ya se implementa una planificación para atender ese escenario.

Las autoridades recomiendan:

Planificar los horarios de salida.

Salir con anticipación.

Mantenerse informado sobre las condiciones del tránsito.

¿Qué es un carril reversible?

Un carril reversible es un segmento vial en el que se puede cambiar el sentido de la circulación dependiendo de la hora del día o del flujo vehicular. Este mecanismo se utiliza, sobre todo, en horarios pico, para optimizar el uso de la infraestructura existente sin necesidad de construir nuevas vías. Así se incrementa temporalmente la capacidad de una avenida en una sola dirección, permitiendo una movilidad más eficiente.