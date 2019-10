Cardenal aboga por un presupuesto para necesitados y cuestiona compra de helicópteros militares

El Cardenal Álvaro Ramazzini saluda a feligreses católicos en Huehuetenango.(Foto Prensa Libre: Mike Castillo)

El cardenal afirmó que el país no está en guerra por lo que no comparte la intención de comprar helicópteros militares, los cuales a su criterio no son necesarios.

“Para que necesitamos helicópteros, bueno necesitamos helicópteros para apagar incendios o para transportar enfermos graves de un departamento a la capital pero helicópteros militares no necesitamos, no estamos en guerra”, dijo.

Ramazzini dijo que el país está fragmentado por la polaridad y división. También pidió a los diputados dejar a un lado sus intereses como agrupaciones políticas y pensar en las necesidades urgentes del país, para atender las necesidades de los más necesitados

“Ojala que los diputados al hacer el presupuesto traten de ver las necesidades más importantes del país y ojalá hagan un presupuesto realista objetivo y justo, que no responda a intereses de los partidos, lo que interesa realmente es que sea una respuesta a las necesidades más urgentes de Guatemala”, refirió.

Júbilo

Con bombas, música y un ambiente de fiesta, integrantes de la Diócesis de Huehuetenango, celebraron la ordenación como cardenal de Álvaro Ramazzini.

Para los católicos tener por primera vez un cardenal en Huehuetenango, es motivo de fiesta porque su sede cardenalicia es en el departamento lo cual significa un regalo para tener un espacio abierto ante el Papa Francisco quien tendrá sus ojos puestos en este territorio con un hombre identificado con las causas justas como son la marginación social, la pobreza extrema, el paso de inmigrantes y otros.

“Nos sentimos muy honrados con la esperanza que con nuestra oración podamos apoyarlo a él en esta tarea difícil”, dijo el Cardenal.

Luky de Rivas, feligrés católica, indicó que la participación de la Diócesis en la fiesta por el nombramiento del cardenal, tiene un reto trascendental desde la iglesia Católica.

“Esperamos el apoyo de toda la feligresía porque todos esperamos del cardenal y qué espera él de mostros”, cuestionó.

Contenido relacionado:

Iglesia Católica polaca critica el “Viernes del arcoíris” y pide a escuelas no promover LGTB

Álvaro Ramazzini: Si usted por política entiende “búsqueda del bien común”, sí estoy haciendo política