Confuso incidente entre la PNC y comunitarios en El Estor deja un fallecido y heridos

Por ahora ninguna autoridad ha confirmado la identidad del campesino fallecido en El Estor, Izabal. (Foto Prensa Libre: Google Maps)

La información que hasta ahora ha llegado a la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) confirma un campesino fallecido y a dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) heridos, esto al momento en que los uniformados habrían intentado levantar un bloqueo de los residentes.

La inconformidad se debe al trabajo de una empresa que opera en la zona, a la que también responsabilizan de una serie de denuncias en contra líderes comunitarios, según datos de la delegada departamental de la PDH.

En redes sociales se habla que el campesino fallecido es José Choc Chamán, pero ese dato aún no ha sido confirmado por ninguna autoridad.

“Tenemos información de que hay una persona fallecida, dos elementos de la PNC heridos y otra persona de la comunidad herida, son extremos que todavía tenemos que corroborar en base a informes que se van a solicitar en su momento, tanto a la PNC, Ministerio Público, entre otras”, señaló Astrid Franco, de la PDH.

El conflicto entre vecinos y la empresa no es nuevo, pero la recomendación que había dado la oficina de Derechos Humanos es que ante la medida de hecho se entablara un proceso de negociación.

“No fuimos informados en ningún momento de que la PNC fuera a hacer un desalojo, sí teníamos conocimiento con anterioridad de que había un bloqueo que impedía el paso en la ruta y que el mecanismo de retornar a la gobernabilidad corresponde al Ministerio de Gobernación, recomendamos que se realizaran las mesas técnicas de análisis de riesgo para establecer un dialogo que pudiera llegar a consensos, pero de desalojos no tuvimos ningún conocimiento”, precisó Franco.

PNC: “Persona armada resultó fallecida”

La versión que maneja la Policía es que cuando agentes realizaban “diligencias judiciales” fueron emboscados por personas armadas y durante el incidente resultaron heridos tres agentes, señala un comunicado.

Así mismo, informan: “elementos de PNC fueron atacados por un grupo de personas del lugar con armas de fuego. Como consecuencia de ello tres elementos de la PNC resultaron heridos con proyectil de arma de fuego y una persona armada resultó fallecida”.

Añadieron que harán, por medio de sus unidades especializadas, las diligencias pertinentes para dar con los responsables.

Ejército no tuvo participación

El portavoz del Ejército de Guatemala, Rubén Antonio Téllez, explicó que elementos destacados en aquella zona de Izabal si se percataron de una operación, pero que en ningún momento hubo intervención de sus elementos porque la diligencia estaba a cargo de la PNC.

“Si se dio un operativo, pero fue por parte de la PNC, el Ejercito no tuvo absolutamente nada que hacer ahí, hay un destacamento que está cerca, el personal se mantuvo en el destacamento, en ningún momento hubo solicitud de apoyo ni de la Policía ni de la población”, señaló.

Aunque no tuvieron participación, los elementos castrenses fueron informados de que en el hecho una persona perdió la vida, “según me comentó el oficial, sí está confirmada la muerte del civil y la información que él tiene, pero que no puede confirmar, es que hay dos policías heridos”, puntualizó.