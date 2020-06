Alcalde de Xela considera “muy poco” el salario mensual de Q25 mil para un asesor

Gerson López Rodas, trabajó en la Anam y ahora asesora a la Municipalidad de Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: María Longo)

El 29 de mayo de 2020 el Concejo de Xela aprobó la contratación de Gerson Rodolfo López Rodas como asistente de la alcaldía municipal, para apoyar al alcalde Juan Fernando López, según el acuerdo municipal se estableció un salario mensual de Q25 mil más una bonificación de Q250; además la contratación se fijó del 1 de junio al 31 de agosto de 2020, en el renglón 022.

Las funciones que el Concejo aprobó para López fueron: apoyo constante al alcalde municipal en las actividades administrativas, revisar los documentos que respaldan gastos, revisar cualquier otro tipo de documento o papelería previo a ser firmado por el alcalde, apoyo logístico y participar en las juntas de licitación y cotización, así como en la comisión de liquidación y recepción.

Cuando se difundió la información de la contratación del asesor y su salario, varios vecinos rechazaron la acción, pero el jefe edil asegura que era “necesario” y que el salario es “muy poco”.

Sobre el salario indicó: “Me parece muy poco”. Agregó que el asesor no es para él, sino para el pueblo de Quetzaltenango. “Cada quien con su especialidad, el pueblo de Quetzaltenango se merece personas capacitadas como él, pero si ustedes no quieren, si el pueblo no quiere, que me lo pidan por escrito todos”.

Aunque el acuerdo municipal establece que López fue contratado como asistente, se presenta como asesor de alcaldía en la Municipalidad de Quetzaltenango, pero no es el único asesor del alcalde, Percy Guillermo Mogollón Robles, también devengó en mayo de 2020 un salario de Q25 mil como asesor del alcalde.

López Rodas informó a Prensa Libre que tiene pensum cerrado en Derecho, Administración de Empresas y en Gestión Pública Municipal, “por cuestiones de trabajo no he podido cumplir mi etapa final que es la presentación de tesis, sin embargo ya estoy en esas vueltas para hacerlo a la brevedad posible”, afirmó.

Además relató que en la última década trabajó para la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) como secretario ejecutivo, donde asegura que conoció la dinámica municipal y brindó capacitaciones en temas de juntas de cotización y licitación, así como para comisiones de recepción y liquidación de obras.

“Hemos convenido con el señor alcalde municipal de brindarle un apoyo irrestricto para el correcto funcionamiento de las 74 dependencias administrativas y de campo que integran la Municipalidad de Quetzaltenango, actualmente elaboramos un diagnostico de la situación administrativa y financiera de la municipalidad para poder orientar las acciones del Concejo municipal. Aportando el conocimiento y experiencia. Es la realización de un sueño siempre anhele trabajar en esta municipalidad, soy un quetzalteco que quiero contribuir”, afirmó.

“Le quiero comentar que en los últimos 10 años en promedio el salario que yo desempeñé en la Asociación Nacional de Municipalidades es superior a eso – Q25 mil – , considero que una persona tiene derecho a ganar lo que puede hacer, lo que con su trabajo puede responder; puede sonar una cantidad elevada pero desde hace mucho tiempo vengo ganando mucho más que eso, hice el esfuerzo de estar en mi ciudad. No lo fije yo”, agregó.

López Rodas indicó que a partir de julio será asignado a otro puesto en el que disminuirá su salario, no detalló sobre el cargo, al consultarle al alcalde sobre lo que informó López, el jefe edil dijo que será el nuevo gerente de la comuna.

Se permiten los asesores

El politólogo Alejando Chan, explicó que de acuerdo con el Código Municipal el alcalde y el Concejo pueden recurrir a la contratación de asesores en el tema que crean prioritario. “Lo del salario lo definen los ingresos propios de la municipalidad”.

Agregó que los asesores del alcalde deben ser expertos en obras de ingeniería o de ordenamiento territorial, asuntos de pueblos indígenas, o una “especificación”.

El politólogo señala que de acuerdo a las funciones establecidas en el acuerdo municipal López no es un “asesor”, sino un “asistente”. “Habría una contradicción de un salario tan elevado que no responda a la categoría de asesor. Habría que rastrear si la persona tiene un expertiz muy especial o especifico de un tema que requiera la municipalidad”.

“Tal vez con la finalidad de legitimar de alguna manera el salario que vaya a devengar, porqué un asistente como tal a lo mucho podría llegar a la mitad del salario que devenga en este caso”, agregó el politólogo.

Provoca rechazo

Alcaldes comunitarios rechazaron que el alcalde gasté los recursos en personas que lo asesoren, cuando aseguran en las comunidades rurales de Quetzaltenango hay muchas necesidades y que hacerlo durante la crisis por la pandemia del coronavirus no es algo correcto.

“La municipalidad no es un ente con capacidad económica de tener este tipo de personas con este sueldo de Q25 mil solo para que orienten al alcalde. Cuando en las comunidades hay personas que necesitan la ayuda, invitamos al alcalde a reflexionar porque una personas no debe ganar esa cantidad de dinero”, afirmó Mario Pérez, presidente de la Coordinadora de Alcaldes Comunitarios de Quetzaltenango (Coalco).