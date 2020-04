El desgarrador testimonio de una pareja de adultos mayores que busca apoyo en la crisis del coronavirus

Edmundo Chávez tiene problemas auditivos y de movilidad, mientras Justa Sarat dificultad visual. Desde que comenzó la crisis han respetado la cuarentena y no han podido salir a trabajar. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

La crisis económica por las medidas que se implementaron en Guatemala para contener el contagio del coronavirus también ha afectado a los más necesitados. Este es caso del matrimonio de Edmundo Chávez, de 71 años, y Justa Sarat, de 69, quienes obedecen para quedarse en casa en la cuarentena a pesar de las necesidades económicas.

La pareja pasa momentos complicados debido a que Armando, quien trabaja como colocador de bultos en la terminal de buses, ahora no puede salir a trabajar por la emergencia sanitaria y se ha suspendido el servicio de transporte público.

“Es muy duro porque nosotros vivimos del trabajo de él. Ahorita estamos recomendados en este taller. Ahora que no hay nada para nosotros es muy duro porque de dónde vamos a comer si no podemos salir. Vivíamos de lo que mi esposo hacía en su trabajo”, expresó Justa Sarat.

“Tengo problemas en la vista. Apenas alcanzó a ver. Mi esposo no escucha y tuvo un accidente que lo dejó con problemas al caminar. Estamos en cuarentena, no salimos, nos encerramos. Las almas de Dios nos alcanzan algo, nos regalan frutos, algo de comer, así nos mantenemos”, agregó Sarat.

Ante la emergencia el matrimonio ha obedecido las disposiciones que ha tomado el gobierno de estar en cuarentena y tomar las medidas sanitarias.

“Tenemos que respetar, yo estoy acá sentada y tengo esta mascarilla que me regalaron. Acá nos estamos porque qué hacemos con la vida. La información que sabemos es que no tenemos que salir y eso hacemos. Tenemos un hijo, pero toma mucho y no lo vemos desde hace mucho tiempo”, agregó.

#CoronavirusGT | Los adultos mayores han sido muy afectados ante la crisis del covid-19. Así pasan la cuarentena los esposos Sarat Chavez que viven en la Diagonal 2, zona 2 de Quetzaltenango. pic.twitter.com/nqXmth32xB — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) April 11, 2020

Los adultos mayores esperan que las personas puedan apoyarlos para pasar esta cuarentena. De momento les han brindado un espacio para que vivan dentro del Taller Ordoñez que se ubica en la diagonal 2, zona 2 de Quetzaltenango donde esperan la ayuda de la población.