Bochorno en la primera reunión del nuevo Concejo de Xela

La PDH advirtió a las nuevas autoridades municipales de Quetzaltenango que las sesiones del Concejo son públicas. (Foto Prensa Libre: María Longo)

La mañana de este jueves 16 de enero, el Concejo de Quetzaltenango, que tomó posesión recientemente, realizó su primera sesión, los funcionarios la iniciaron a puerta cerrada, lo que causó molestia en la prensa, por ser un acto público.

A las 7.05 horas llegó el primer periodista quien tocó la puerta para pedir que lo dejaran ingresar, pero le informaron que podría hacerlo cuando terminará la sesión, la reunión continuó a puerta cerrada, a las 7.30 horas se permitió el ingreso de la prensa, en ese momento los concejales habían definido las comisiones.

A las 7.45 la reunión de Concejo concluyó y el alcalde Juan Fernando López, conocido como “JF”, aseguró que lo sucedido era una equivocación y que no había un argumento legal para justificarlo.

“Es por desconocimiento de nosotros, no sabíamos, nunca había estado aquí, desconocía si se hacía a puerta abierta o puerta cerrada hasta que el señor Antonio Uluan y el secretario nos dijeron que eso era público. Un error cualquiera lo comete”, afirmó el alcalde.

Además, negó cualquier disposición para no permitir el ingreso a la prensa y aseguró que todas las sesiones del Concejo serán públicas. “Fueron unos cuantos minutos”, afirmó.

En el tiempo que la prensa no pudo ingresar a la sala de reuniones del Concejo, los funcionarios determinaron a los Concejales y Síndicos que integrarán las comisiones.

“Simplemente ponernos de acuerdo en las comisiones, habían discordias porque eran 13 comisiones que existían y las partimos para tener 23, por ejemplo transporte, tenia transporte y las policías, hoy se partió”, dijo López.

Agregó “yo soy transparente y no tengo nada que esconder”.

Los concejales establecieron 24 comisiones, la ultima fue sobre Guatecompras y estará a cargo únicamente del alcalde.

En la reunión los Concejales también confirmaron a Mario Menchú como director de finanzas de la comuna. “De lo contrario no se podrá hacer el registro de firmas en los bancos y nos vamos a tardar más, el tiempo nos apremia, ya va a ser fin de mes y debemos tener consideración de eso”.

Ante lo sucedido, los periodistas alertaron al a Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), al lugar llegó Flor Gómez, delegada de la institución en Quetzaltenango.

“Ellos me comentaban que formalmente no había iniciado la sesión del Concejo y que por eso no se habían dejado entrar en un inicio, pero igual atenderé la denuncia, vamos a aperturar el expediente respectivo y vamos a requerir los informes correspondientes a la autoridad municipal”, afirmó la delegada.

Agregó que de ser un malentendido, sería lamentable, porque la comunicación es “bien importante”.

“Es la primera reunión de Concejo y se siente un mal sabor de boca el hecho que ya haya una denuncia por no dejar ingresar a los medios de comunicación, todos sabemos que estas reuniones son públicas, la publicidad de los actos administrativos da sensación a la población de buena voluntad y de manejarse con transparencia”, dijo Gómez.

La delegada de la PDH dialogó con los integrantes del Concejo y les indicó que solicitaría un informe de lo acontecido, los funcionarios se excusaron y aseguraron que todo fue un malentendido.

🚨 IMPORTANTE 🚨

Recordatorio a las 340 municipalidades @ANAM_Guatemala

🔵Todas las sesiones SERÁN PÚBLICAS, salvo excepciones establecidas en ley.

📖 Artículo 38. del Código Municipal Decreto 12-2002 pic.twitter.com/kAMKX89Tgk — PDH Guatemala (@PDHgt) January 16, 2020

En las redes sociales se dieron diferentes opiniones, para varios usuarios el actuar del Concejo no fue correcto y aseguran que las reuniones son publicas, por lo que pueden acceder los medios de comunicación, así como los vecinos, también había comentarios de apoyó al Concejo, donde se expresaba que no es necesaria la presencia de la prensa en las reuniones.

Qué establece la ley

Esto establece el Código Municipal sobre las sesiones del Concejo.

Artículo 38. Sesiones del Concejo Municipal. Las sesiones del Concejo Municipal serán presididas por el alcalde o por el concejal que, legalmente, le sustituya temporalmente en el cargo.

Habrá sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se realizarán cuando menos una vez a la semana por convocatoria del alcalde; y las extraordinarias se realizarán las veces que sea necesario a solicitud de cualquiera de los miembros del Concejo Municipal, en cuyo caso el alcalde hará la convocatoria correspondiente, de conformidad con lo previsto en este Código y el reglamento de organización y funcionamiento del mismo.

No podrá haber sesión extraordinaria si no precede citación personal y escrita, cursada a todos los integrantes del Concejo Municipal y con expresión del asunto a tratar.

Las sesiones serán públicas, pero podrán ser privadas cuando así se acuerde y siempre que el asunto a considerar afecte el orden público, o el honor y decoro de la municipalidad o de cualquiera de sus integrantes. También, cuando la importancia de un asunto sugiera la conveniencia de escuchar la opinión de los vecinos, el Concejo Municipal, con el voto de las dos terceras partes del total de sus integrantes, podrá acordar que la sesión se celebre a cabildo abierto, fijando en la convocatoria, el lugar, día y hora de la sesión. En estas sesiones del concejo, los vecinos que asistan tendrán voz pero no voto, debiendo todos guardar la compostura, decoro y dignidad que corresponde a una reunión de tal naturaleza, de lo contrario, la misma se suspenderá sin responsabilidad del Concejo Municipal.

El Concejo Municipal podrá declararse en sesión permanente si la importancia y urgencia del asunto así lo ameritara.

Igualmente celebrará sesiones ceremoniales o solemnes en ocasiones especiales. Todas las sesiones se llevarán a cabo en el edificio de la municipalidad, salvo casos especiales calificados por el Concejo Municipal o de fuerza mayor, en cuya situación, las sesiones pueden tener verificativo en cualquier otra parte de la circunscripción territorial del municipio.

Cuando la importancia del tema lo amerite, el Concejo Municipal podrá consultar la opinión de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, a través de sus representantes autorizados.

Integrantes del Concejo

Alcalde, Juan Fernando López Fuentes, del Partido Humanista.

Sindico primero, Mario Leonel Cifuentes Maldonado, del Partido Humanista.

Sindico titular segundo, Alhan Abilio López de León, del Partido Humanista.

Sindico titular tercero, Lilian Fabiola Ixquiac Bámaca, del Partido Humanista.

Sindico suplente, Arturo Raúl Cifuentes, del Partido Humanista.

Concejal primero, Katia Dinorah Minera Vásquez de Reyes, del Partido Humanista.

Concejal segundo, Jorge Luis Argueta Figueroa, del Partido Humanista.

Concejal tercero, David Armando García Camacho, del Partido Humanista.

Concejal cuarto, Rudy Oswaldo Soto Hernández del Partido Humanista.

Concejal quinto, Siefren Raimundo Méndez Panameño, del partido Fuerza.

Concejal sexto, Cesar Guillermo Ramírez Cajas, del partido Valor.

Concejal séptimo, Rodrigo Andrei Villatoro Herrera, del partido Creo

Concejal titular octavo, Edgar Racancoj García, del partido Winaq.

Concejal noveno, Juan Carlos Villatoro Ochoa, del partido Viva.

Concejal decimo, Roberto Chang de León, del partido Vamos.

Concejal suplente primero, Jony Winston Isaác Ulín Arreaga, del Partido Humanista.

Concejal suplente segundo, Ingrid Edilsa Guzmán Puác, del Partido Humanista.

Concejal suplente tercero, Alexis Francisco Castro Cardona, del partido Fuerza.

Concejal suplente cuarto, José David Soto Cárcamo, del partido Valor.

