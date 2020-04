Controversia por el el bus de migrantes retornados que ingresó durante la noche a Quetzaltenango

Autoridades del departamento aseguran que los migrantes no se escaparon del bus que ingresó a Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: María Longo)

La noche del miércoles 8 de abril vecinos y algunos medios de comunicación de Quetzaltenango difundieron videos y aseguraron que migrantes retornados se habían escapado de un bus.

La mañana del jueves 9 de abril, autoridades del departamento negaron el hecho y aseguraron que el bus paró en una gasolinera para abastecerse de combustible, pero que los migrantes nunca descendieron.

De acuerdo con las autoridades, vecinos alarmados querían agredir a los migrantes, salieron de sus viviendas con palos y piedras, pero sin mascarillas ni guantes; agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar porque se incumplió el toque de queda, aunque no capturaron a nadie.

Cesar Quemé, gobernador departamental de Quetzaltenango, relató que el bus se trasladaba con 19 migrantes de la frontera El Carmen hacía Huehuetenango, pero se quedó sin combustible y necesitaba abastecerse, por esta razón paró en una gasolinera de Las Rosas, zona 5 de Xela.

Agregó que el bus iba custodiado por tres patrullas y autoridades se comunicaron con el encargado de la gasolinera para que los atendiera ante la emergencia.

“Todo fue con medida de seguridad e higiene, se les realizó el chequeo a las personas, y se les proporcionó suéteres porque venían sin lo necesario, el piloto hizo mención que por la hora que salieron de la frontera El Carmen no pudo abastecerse de combustible por lo cual hicimos las coordinaciones correspondientes. Alguna persona dio a conocer que los migrantes se habían dado a la fuga, surgen noticias falsas y mala información”, dijo el gobernador.

Agregó que hay una coordinación “interinstitucional” para que los migrantes deportados sean trasladados hasta su lugar de origen, y que no desciendan del bus en Quetzaltenango, a menos que sean de este departamento.

Juan Nájera, director del Área de Salud, explicó que ante la crisis sanitaria por el covid-19 es imposible tener en Quetzaltenango a los migrantes retornados aislados en algún lugar, porque no se cuenta con un espacio idóneo y con capacidad para decenas de personas.

“Desde el punto de vista epidemiológico no se recomienda tener albergadas personas en algún sitio estratégico, debido a que si hoy hay un grupo en el décimo día de cuarentena, tendríamos que tener otros albergues para los que ingresen, hemos identificado algunos puntos para centros de albergue, pero no tienen la capacidad suficiente, epidemiológicamente no es factible”, afirmó Nájera.

Además pidió a los migrantes que ingresan asintomáticos y que son enviados a sus hogares que cumplan con la cuarentena y las medidas de prevención.

Autoridades también pidieron a los vecinos comprender a los migrantes retornados y no agredirlos.