Coronavirus: motoristas en Xela explican cómo ofrecen una alternativa de transporte sin perder las medidas de higiene y seguridad

Quienes utilizan la nueva alternativa de transporte en Xela deben tomar en cuenta las medidas de prevención. (Foto Prensa Libre: María Longo)

La suspensión del transporte urbano a causa de la crisis sanitaria por el coronavirus, provocó que surgieran nuevas alternativas de transporte. Una de estas son los motoristas que ofrecen servicio de transporte y que se estacionan en el parque Benito Juárez, zona 3 de Xela, así como en La Rotonda, zona 2, y en La Terminal Minerva.

Los pilotos trasladan a los clientes hasta su lugar de destino por Q5, Q10 o más, según el tramo que recorran.

Aunque la alternativa es una esperanza para quienes se han quedado sin empleo, así como para los vecinos que buscan un vehículo para trasladarse, pilotos y pasajeros deben tomar en cuenta medidas de higiene y seguridad para prevenir tragedias.

Medidas

José Mendoza, jefe de la Policía Municipal de Transito de Quetzaltenango (PMTQ), informó que se autorizó temporalmente que las personas trabajen en la prestación de ese servicio, pero con el cumplimiento de ciertas normas.

“Acordamos con ellos que se les autorizará temporalmente este tipo de trabajo. Sin embargo, la mayoría no tiene licencia de conducir entonces tienen del 17 de julio al 17 de agosto para contar con el documento. Se les autorizó para que puedan ganarse el sustento diario, no es un permiso escrito por parte de la municipalidad, es un permiso acordado verbalmente, donde ellos estuvieron de acuerdo en guardar las medidas de seguridad”, relató.

Agregó que no se estableció un tiempo para que puedan funcionar porque todo dependerá de la reactivación del transporte urbano.

“Entre las medidas de seguridad está el uso del casco que es importante, lo otro es la higiene y la moto en buenas condiciones”, informó Mendoza.

Prevenir contagios

Ana Gómez, epidemióloga del Área de Salud de Quetzaltenango, explicó que la situación es “complicada”, porque en una motocicleta no se puede mantener la distancia adecuada como medida de prevención ante el covid-19.

La epidemióloga recomendó que al prestar este servicio o utilizarlo, es indispensable no retirarse “por nada” la mascarilla.

“Hay contacto de menos de un metro, las personas están pegadas, desde mi punto de vista no es muy recomendable porque son personas que no conviven y en determinado momento podrían infectar a varios. Pero si es inevitable, se les recomienda que usen una mascarilla adecuada durante el viaje, que esté bien colocada, que no la lleven en el cuello, ni en la cabeza; también deben evitar descubrirse la nariz o quitarse la mascarilla para hablar por teléfono u otra persona”.

“El uso de casco sería ideal porque además de prevenir otro tipo de lesiones por los accidentes sirve como un aislante. También podrían usar careta, la higiene de manos es muy importante así como el alcohol en gel, cuando sea posible deben lavarse las manos”, agregó.

Gómez recomendó a los pilotos desinfectar la motocicleta para protegerse.

“Para la desinfección de vehículos se recomienda utilizar hipoclorito de calcio o de sodio en una concentración del 1.2 por ciento, amonio cuaternario en una concentración del 1.25 por ciento, y el uso de alcohol al 70 por ciento para aplicar en las superficies. En este caso recomendamos idealmente el amonio cuaternario, ya que a diferencia del hipoclorito, no corroe, tampoco oxida las partes de la motocicleta y no raja los asientos”, explicó Víctor Maldonado, coordinador de Saneamiento Ambiental del Área de Salud de Quetzaltenango.

Previenen

Pilotos que prestan el servicio aseguraron que toman las medidas de higiene para prevenir contagios y que cumplirán con las normas establecidas para continuar con el servicio.

“Nos dijeron que portáramos licencia, moto en buen estado, luces, casco y gel. Dieron un mes de plazo para sacar la licencia. Tomamos medidas de higiene para protegernos y proteger a los usuarios. Como puede ver aquí tengo mi alcohol en gel y se lo aplico a todas las personas que usan la moto. Además en la mañana desinfectamos la motocicleta con cloro”, aseguró Cristian Escobar, piloto.

Los motoristas se asociaron y establecieron enumerar las motocicletas para prevenir hechos delictivos y que los usuarios estén seguros.

“Estamos aquí estacionados y ofrecemos el servicio o a veces nos llaman. Yo tengo una doctora que la voy a dejar y a traer a un precio justo, nosotros ayudamos a los demás y ellos nos ayudan”, dijo Escobar, quien tiene 75 días de prestar el servicio. Además relató que previo a la crisis sanitaria por el coronavirus era ayudante del transporte extraurbano.

En el grupo de motoristas que prestan el servicio hay pilotos y ayudantes del transporte urbano y extraurbano, así como quienes perdieron su empleo a causa de la crisis económica.

En el lugar donde se estacionan se observa que algunos tienen productos para desinfectar las motocicletas.

No todos son propietarios del vehículo, algunos rentan las motos por Q50 o Q25 diarios, otros la comparten.

Hasta ahora no todos los motoristas cuentan con licencia y casco, pero aseguran que ahorran para adquirirlos pronto.