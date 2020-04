De acuerdo con un mapa en tiempo real Quetzaltenango suma seis casos de coronavirus

El mapa informa sobre el desarrollo de los casos en Guatemala. (Foto Prensa Libre: María Longo)

De acuerdo con el mapa en tiempo real que es parte de una plataforma creada por el Instituto de Investigación y Proyección sobre Ciencia y Tecnología (Incyt) de la Universidad Rafael Landívar (URL) en Quetzaltenango se registran hasta el 12 de abril un total de seis casos confirmados y activos de covid-19.

Hasta el sábado 11 de abril las autoridades departamentales habían informado de cuatro casos confirmados, extraoficialmente se supo que los dos nuevos positivos son de niñas, de 9 y 13 años.

La mañana de este domingo 12 de abril el director del Área de Salud de Quetzaltenango, Juan Nájera, informó que no se darán a conocer las cifras de casos en el departamento.

“Hay una prohibición de parte del señor presidente, de aquí en adelante cualquier información será por parte de él y de las autoridades del Ministerio de Salud, su servidor en este sentido está limitado para brindar este tipo de información”, explicó Nájera.

El primer caso en Quetzaltenango fue informado el 31 de marzo por el presidente Alejandro Giammattei, el paciente había viajado a España.

El segundo caso se trata de un hombre que ingresó por la frontera de Tecún Umán, San Marcos, y que fue trasladado al Hospital Rodolfo Robles en donde se le efectuó la prueba.

El tercer paciente fue un migrante retornado de Estados Unidos quien fue trasladado desde Olintepeque a Guatemala, además se infectó su esposa y dos de sus tres hijas.

Los casos registrados en Quetzaltenango fueron trasladados a Guatemala para recibir la atención médica.

Las autoridades de salud pidieron a los vecinos mantener la calma, respetar a los pacientes y tomar las medidas de prevención como lavarse las manos y usar alcohol en gel, además de abstenerse de tomar fotografías a las personas infectadas, así como no grabar videos cuando el personal de salud atiende a los pacientes.

El mapa en tiempo real reporta como fuente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

En Guatemala el registro de casos es de 155, de los cuales hay 130 activos.

Uso de mascarillas

Nájera recordó a la población que a partir del lunes 13 de abril es obligatorio el uso de mascarillas.

“La que menos se recomienda es la mascarilla de tela, no protege ni a la persona de adentro hacia afuera, ni de afuera hacia adentro, la más indicada y accesible es la mascarilla quirúrgica, que solo tiene una vida de 24 horas. La N95 únicamente está indicada cuando una persona de salud tiene un contacto directo con alguna persona sospechosa del covid-19. He visto mascarillas que venden en la calle y que no reúnen los requisitos de protección”, dijo Nájera.

Sobre las mascarillas que el presidente Alejandro Giammattei informó que serán entregadas a la población, Julio Quemé, gobernador, indicó que desconoce de esto porque estará a cargo del “gobierno central”.