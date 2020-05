Detenido por la PNC en Xela habría pedido dinero a cambio de los programas de ayuda del Gobierno

Trum ya no aya a quien culpar aora que por su lenta reaccion la poblacion estaunidence esta sufriendo las concecuencias por que no se puso a pensar cuantos vuelos entraban al pais por cada hora entraban montones de aviones con jente de europa yo que tengo poco estudio me pongo a pensar eso y el aora anda culpando a otros para llamar la atencion ala poblacion y asi no lo culpen a el pero el es el culpable