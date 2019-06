Scalerator es un programa de aceleración impulsado por Fundesa y desarrollado por la Universidad Babson. (Foto Prensa Libre: Mynor Toc)

“Parece poco lo que hicimos en un mes, pero con el cambio de mentalidad logramos clientes nuevos en Xela, con palabras claves en la negociación, logramos mantener contratos abiertos hasta diciembre de este año y nos fijamos una meta que esperamos cumplir”, contó David Orozco uno de los directivos de la empresa.

“En un mes llegamos al 100% de las ventas anuales del 2018”, destacó Orozco.

Los nuevos clientes de Cian Coders son Intermundial, Green Coffee Pro, Sanatorio Génesis y DAI/USAID, esta última los contrató para desarrollar la aplicación móvil del portal Guatecompras, este contrato representa para Orozco un ingreso aproximado de Q200 mil.

Para Orozco, desarrollar la aplicación móvil de Guatecompras será un crecimiento monetario y en el portafolio de servicios un cliente más. “Cientos de empresarios van saber que fuimos nosotros los desarrolladores, nos van conocer y estamos preparados para los desafíos”, mencionó Orozco.

Juan Carlos Zapata, director Ejecutivo de Fundesa, mencionó que todas las historias de las empresas son interesantes, sin embargo, destacó las buenas experiencias de Cian Coders y Proteco que en mayo recibió un pedido de 33 persianas.

Los 18 empresarios seleccionados con sus equipos de trabajo participaron durante dos días del segundo taller del programa Scalerator (Programa de Empresas de Alto Crecimiento) de la iniciativa Scale Up Xela, esta vez, el protagonista fue Kevin Mulcahy, profesor del programa de postgrado de la división de emprendimiento de la Universidad Babson.

Mulcahy quien ha asesorado a emporios industriales en diversas partes del mundo, expuso que las empresas del Scale Up Xela por ser pequeñas tienen la ventaja de ser flexibles, pero identificó en cada una de ellas el ansia por crecer, “el crecimiento es acelerado, cada empresa tiene clara su estrategia, todos quieren expandirse a otras regiones”.

El experto remarcó a cada equipo de trabajo la importancia en el manejo del flujo de caja que consiste en mantener dinero siempre para operar. “Lo que muchas veces mata a una pequeña empresa es no tener dinero a veces no importa no tener ingresos, pero si es importante no quedarse sin flujo de efectivo” detalló Mulcahy

Durante el taller los participantes discutieron estrategias y dieron consejos sobre cómo mantener dinero en la empresa.

Las 18 empresas presentaron su historia de cómo con la metodología del programa Scalerator han mejorado sus ingresos, su trato con el cliente, cómo han cerrado negocios, qué han hecho para tener un buen manejo de caja.

“Lo más importante es tener un cambio de mentalidad. Muchas empresas se enfocan en el balance general, pero no se toma el tiempo para hacer un cambio en la mentalidad, más que enfocarse en un cambio de cultura y de comportamiento”, subrayó Mulcahy

El experto aconsejó a los empresarios y a sus colaboradores para “siempre estar pensado que uno está en el negocio de los negocios”.

Cian Coders

Cian Coders surgió hace cuatro años de la iniciativa de un grupo de universitarios. A la fecha la empresa tiene 20 empleados y su sede está en la ciudad de Quetzaltenango.

La empresa se presenta como una agencia de transformación digital, “convertimos cualquier proceso o modelo de negocios tradicional a la era digital y hacemos realidad las ideas de nuestros clientes a través del desarrollo de software, hardware, marketing digital, inteligencia artificial, analítica de datos y tecnologías emergentes”, expresó Orozco.

Orozco comentó que las asesorías de los profesores Vincent Onyemah y Kevin Mulcahy son consejos de expertos que dominan el campo de los ecosistemas con resultados reales, “no es lo mismo que en la universidad aquí tenemos a una persona que sabe cómo sacarte de tu zona de confort”, detalló.

Las empresas seleccionadas son:

Calzado Cifuentes Casa Atlántida Cervecería Artesanal Güin CIAN CODERS CNP La Agencia El Proveedor Energía Solar Ensoluna y Teja Café Farmacias Económicas Ferreterías de Occidente, S.A. (La Sevillana de Gutiérrez) Hotel Modelo Ingeniería e inmobiliaria El Valle, S.A. La Casa de don Memo, Ukape Marsa Perez Mendez Copropiedad Repuestos San Jorge Supermercados Más y Más Unitronic

