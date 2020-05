Hospital temporal de Xela recibe más pacientes con coronavirus trasladados desde el Parque de la Industria

Los primeros dos pacientes con covid-19 del hospital temporal de Quetzaltenango se recuperaron y egresaron el viernes 8 de mayo. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Autoridades del hospital temporal para pacientes con coronavirus en Xela confirmaron que recibieron pacientes que fueron trasladados desde Guatemala a Quetzaltenango, explicaron que los enfermos son originarios del occidente y estaban en el hospital temporal del Parque de la Industria.

La confirmación de los traslados fue por Helmuth Estevez, director del Hospital Temporal Covid-19 Quetzaltenango, y Giovanni Ortega, director del Hospital Regional de Occidente (HRO), centro que tiene a su cargo al hospital temporal.

“Los están reubicando, dependiendo del lugar de residencia, allá ya tenían algunos que son de la región, entonces es más fácil tenerlos aquí con nosotros y van a terminar aquí el tratamiento. Los que tenemos allá de esta región de Huehuetenango, Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán, que estén cerca de esta región los van a trasladar, no todos sino los que están más estables”, dijo Ortega.

Los directores no dieron a conocer la cifra de pacientes que fueron trasladados y tampoco la cantidad actual de pacientes recluidos en el hospital temporal que funciona en el campo de la feria de Xela.

“Ahora tenemos pacientes leves y sintomáticos, ya está semana vamos a empezar a atender moderados y después graves”, indicó el director del HRO.

Ortega también descartó que en Quetzaltenango se haya trasladado a pacientes con coronavirus del hospital temporal al hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), ubicado en la zona 5 de Xela.

Cesar Quemé, gobernador departamental de Quetzaltenango indicó que tiene conocimiento que en el hospital temporal hay 57 pacientes.

Casos en el departamento

Juan Nájera, director del Área de Salud de Quetzaltenango, indicó que en el departamento la cifra de pacientes infectados por covid-19 es de 16, además de 9 migrantes retornados que ingresaron al departamento, adultos y menores de edad.

“Hasta el día de hoy en el departamento de Quetzaltenango llevamos 25 casos positivos, 16 le pertenecen al departamento, el resto se detectaron por personas en calidad de deportadas”, informó.

Agregó que los 16 casos se han mantenido por al menos tres semanas, sin un incremento. “Por favor si no es necesario no salga, use la mascarilla y mantenga el distanciamiento”.

Daños en el hospital

La lluvia de los últimos días ha provocado inundaciones en el hospital temporal para pacientes con coronavirus de Quetzaltenango, el director del HRO indicó que luego de una evaluación se determinó que el agua se filtró en los canales del techo.

“Se cambiarán, el edificio tiene canales de casa, coloniales, y los que necesitamos son de alto caudal, industriales, toda el agua que baja a los canales no logra desviarla y colapsa. Ya están trabajando y se solucionará esta semana, además van a emparejar el suelo con la puerta para evitar que ingrese el agua debajo”

En cuanto a los costos de estos trabajos, indicó que aún no se ha determinado la cifra.