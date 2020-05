Pacientes se oponen a ingresar al Hospital Temporal Covid-19 Quetzaltenango

El autobús que transportaba a los pacientes se retira del hospital temporal. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Previo a que concluyera el fin de semana confinado, se registró un conflicto en el hospital temporal para pacientes con coronavirus de Quetzaltenango, al lugar ingresaron integrantes del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con las autoridades de Salud un grupo de 21 pacientes positivos de covid-19 y asintomáticos fueron trasladados desde Coatepeque al hospital de Xela, pero se negaron a ingresar al lugar.

“Ya los están reubicando para otra instalación. Estaban inconformes porque no querían entrar a un hospital. Ya se solucionó todo. Manifestaron su inconformidad y se pusieron agresivos, entonces el personal del hospital temporal cerró las puertas y dijo que no los acepta así, porque podían haber problemas y debemos asegurar a enfermeras y médicos”, explicó Giovanni Ortega, director del HRO, y quien fue abordado cuando salía del centro.

A causa del problema, los pacientes internados en el hospital temporal, que está a cargo del HRO, también rechazaron a los nuevos contagiados, relató Ortega.

Juan Nájera, director del Área de Salud de Quetzaltenango, informó el viernes 22 de mayo que el centro temporal no tenía espacio para más pacientes, pero de acuerdo con Ortega ahora hay lugar para más enfermos, además relató que se dio egreso a 15 pacientes.

“No es porque no haya espacio, sino por inconformidades, ellos – los pacientes – no quieren entrar a un hospital y piden estar en un albergue, son pacientes leves asintomáticos, no pasó a mayores, pero si teníamos espacio para ellos”, aseguró.

El problema concluyó con la salida de los pacientes, el bus que los transportaba se retiró del hospital temporal acompañado de una patrulla.

En un inicio se conoció que los pacientes que se oponían eran migrantes retornados, Ortega aseguró que desconoce ese aspecto, y solo sabe que el grupo venía de una región de Coatepeque.

Sobre la capacidad del centro afirmó que en la actualidad se tiene disponibilidad para recibir a 30 pacientes, y que el próximo martes iniciará funciones el intensivo del hospital temporal.