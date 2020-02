Qué harán las autoridades con la carne de lagarto que decomisaron en la feria del primer Viernes de Cuaresma

Una canasta con carne de lagarto fue parte del decomiso. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Comerciantes que por más de una década han vendido carne de lagarto en la feria cantonal de El Calvario, zona 1 de Xela, fueron sorprendidos este jueves 27 de febrero por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes junto a integrantes de otras instituciones les decomisaron el producto.

Autoridades informaron que es ilegal comercializar carne de lagarto y de otras especies en peligro de extinción, mientras que los vendedores aseguran que desconocen esta situación, además aseguraron que por más de 10 años lo han hecho “sin problemas”.

Los agentes de la PNC tomaron el producto y lo trasladaron hasta una patrulla estacionada en el sector. El gobernador departamental y autoridades del Consejo Nacional de Áreas protegidas (Conap) coincidieron en informar que la carne decomisada será enterrada.

El decomiso se llevó a cabo en cuatro ventas. “Muchas personas se preguntarán qué tiene que ver esto con el tema de seguridad, en primer lugar estamos cumpliendo lo que dicen los artículos 81 y 82 de la Ley de Áreas Protegidas, en donde especifica que está prohibido cazar, comercializar o traficar con ciertas especies de animales, dentro de estas especies está el lagarto”, dijo César Quemé, gobernador de Quetzaltenango.

En el operativo no se reportaron personas detenidas. “También tiene que ver con el tema de la bioseguridad, sabemos que muchas de estas personas no cuentan con papeles, tarjeta de salud, manipulación de alimentos, estamos en un proceso de prevención, sabemos que hay enfermedades que se transmiten de animal a humano”, aseguró

El gobernador afirmó que los lagartos son retirados de su habitad natural y explicó que de acuerdo a la Ley de Áreas protegidas “después” de la incautación, la carne se debe poner a disposición del Conap.

“Ellos lo almacena y posteriormente está carne es enterrada para evitar cualquier tipo de situación, vamos a mantener informada a la población y le vamos a dar seguimiento, para que no haya ningún malentendido, ni piensen que la carne será vendida o que se distribuirá a otra persona”, afirmó.

Las autoridades desconocen sobre la forma en que los vendedores adquieren la carne, quiénes son los responsables de cazar a los lagartos o el lugar de dónde fueron captadas las especies.

Los vendedores manifestaron desconocer que la venta es prohibida. “Vendemos desde niña, qué quieren, que haya más delincuentes”, expresó una de las comerciantes.

“Perdimos entre Q3 mil y Q5 mil, estamos de acuerdo con cuidar la naturaleza pero entonces que nos informen antes de que los compremos”, manifestó otra de las vendedoras.

Comerciantes criticaron que las diferentes instituciones no coordinen capacitaciones para que los vendedores que se instalan en la feria cantonal de El Calvario, por el primer Viernes de Cuaresma, conozcan la prohibición.

#Aviso Por venta ilegal de carne de animales silvestres Por favor leer y compartir #Quetzaltenango https://t.co/6J7NTxTZ1W pic.twitter.com/nuS2xRjmTI — CONAP (@CONAPgt) February 25, 2020

“Antes de dar un permiso y cobrar, tendrían que preguntarle a las personas qué producto venderán y explicarles qué cosas no se pueden vender, ellos tendrían que ponerse de acuerdo y advertir, pero no hay un listado de cosas que no podamos vender, ahora les quitaron el pan diario de cada día, ellos perdieron su venta y eso afectará a toda la familia”, relató Alejandro Romero, comerciante.

Agregó que hay vendedores que no saben leer ni escribir y que tampoco acceden a los medios de comunicación.

De acuerdo con vecinos, en muchos hogares es costumbre adquirir la carne durante esa feria cantonal.

Samuel Estacuy, delegado de Conap, indicó que el decomiso fue de carne de lagarto y pejelagarto. “No tenemos reproductoras ni comercializadoras registradas por lo que concluimos que fueron extraídas de su vida silvestre, son especies protegidas. Pueden existir enfermedades trasladadas de animales a humanas, no tenemos ningún estudio que diga que esta carne es segura para la población entonces lo hacemos para salvaguardar la salud”, afirmó.