Sergio Egea: “Los técnicos no somos magos, tiramos conceptos y órdenes, pero dependemos de los jugadores”

El argentino Sergio Egea fue presentado oficialmente con Xelajú para finalizar este torneo en lugar del nacional Horacio González, quien renunció al cargo luego de los malos resultados de los chivos. El nuevo técnico estaría por tres torneos en el club quetzalteco.

Egea llega de dirigir al Real Oviedo, de la Segunda División de España, donde fue separado del cargo luego de un inicio complicado. El nuevo DT de los chivos tiene un buen cartel en el futbol internacional donde destaca dirigencia en el Real Madrid Castilla, Real Oviedo, y como asistente en la Selección Mayor de México, Pumas y Almería de España.

A su llegada el entrenador habló en conferencia de prensa y fue mesurado en ofrecimientos, se definió como un entrenador que le gusta trabajar mucho y sin un esquema específico, agregó que conoce del futbol guatemalteco por trabajar por varios años en México.

“Me gusta la disciplina y el trabajo, por eso he estado tanto tiempo en el futbol porque la actitud no se regatea. Tengo conocimiento de Guatemala porque trabajé mucho tiempo en México pero el futbol es mundial, no se necesita conocer mucho porque es uno, de un idioma global”, expresó Egea.

“Los técnicos no somos magos, tiramos conceptos y órdenes pero dependemos de los jugadores, ellos deben estar dolidos por lo que está pasando. Sé que hay gente profesional que tienen que cuidar su vida privada porque acá o todos rendimos o nos vamos, los grupos son los que ganan y no las individualidades”, añadió el entrenador.

El estratega argentino fue cuestionado del porqué de su llegada a Xelajú y explicó que está al tanto de lo que ha sucedido con el equipo en los últimos años y fue enfático en ver solo el presente del club y no piensa en un proyecto futuro.

“La vida te pone retos y hay que aceptarlos, estaba de descanso en Argentina y decidí seguir trabajando acá. Si no hubiera esa masa social detrás de este club no hubiera venido, entiendo que este equipo es importante, hay mucha pasión por este club, es un club grande que hay que volverlo a la competitividad para que sea protagonista”, señaló.

“No hablo de proyectos a largo plazo, me gusta el presente y el presente es que tenemos que preparar un juego ante Santa Lucía. El objetivo es cerrar bien el torneo ganar para intentar clasificar, vamos a luchar por eso, el futuro después lo veremos”, explicó el estratega.

En cuanto su filosofía y esquemas de juego Egea explicó que le da mayor importancia a la actitud y a la entrega de los jugadores dentro de la cancha por encima de algún esquema de juego.

“Los sistemas dejan de existir cuando la pelota se mueve, lo que quiero es que el jugador deje el corazón en la cancha, que tenga esa pasión por su profesión y sobre todo que el que venga sepa que vendrá a un lugar donde tendrá una afición que lo estará apoyando”, añadió.

Junto a Sergio Egea fue presentado el nacional Javier Sinay quien será el auxiliar técnico. Además el mexicano José Ramón Hernández, quien era el preparador físico de las inferiores, se encargará ahora del trabajo del plantel mayor y el cuerpo técnico lo completará Leonardo Juárez como preparador de porteros.

