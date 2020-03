Vecinos temen que gobierno municipal sea infructuoso

Los integrantes del Concejo asumieron el cargo el 15 de enero de 2020. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Por más de 40 días el Concejo de Xela, que tomó posesión el pasado 15 de enero de 2020, ha dirigido la Municipalidad de Quetzaltenango, vecinos opinan que los resultados no son alentadores, aunque el director de comunicación de la comuna asegura que presentan avances.

Vecinos no perciben un cambio significativo desde que asumieron las nuevas autoridades municipales.

“Las promesas siempre son muchas, el problema es que cuando llegan al poder se deslumbran y empiezan a ubicarse, como que no estaban tan preparados, empiezan a conocer las dependencias, a saber de las cosas de la municipalidad, mientras los vecinos tenemos que seguir aguantando problemas”, aseguró Luis Pedro Martínez, vecino de la zona 3.

Agregó que las calles son un problema que desde hace más de cuatro años no tienen solución.

“Hablan del recapeo, pero cada gobierno municipal hace un bacheo, solo remiendan lo que ya no sirve. Los mercados siguen sin orden y sin espacio”, afirmó Lucrecia Maldonado, vecina de la zona 1.

Quetzaltecos también criticaron que el Concejo comprara mobiliario y equipo de sonido para el salón de sesiones, mientras los vecinos siguen con apagones frecuentes, caos vehicular, transporte público deficiente, entre otros.

“En lo particular no he visto algún acierto que haya tenido el alcalde. Desde el inicio vimos la ignorancia que proyectaba al querer realizar las sesiones del Concejo a puerta cerrada, adicional a eso, se adjudicó la compra de mobiliario por más de Q150 mil, mientras las calles y muchos problemas siguen aquejando a los vecinos, creo que no hay una jerarquía de importancia por las necesidades quetzaltecas”, indicó Alexis Santizo Rivera, vecino.

Para Gladis Sofía Velásquez, quien tiene una maestría en Dirección y Gestión Pública Local, es difícil “emitir criterio” sobre la actual gestión del gobierno municipal porque existió poca divulgación del plan de gobierno del alcalde electo Juan Fernando López.

“Tampoco asistió a foros públicos, ha sido difícil desde que lanzó su candidatura saber hacia dónde está dirigido su gobierno. Hay muchos pendientes rezagados en el municipio y hay asuntos urgentes así como estratégicos”.

En los aspectos urgentes Velásquez mencionó la reparación de las calles, las deficiencias de la energía eléctrica, así como el servicio irregular de agua entubada en varios sectores y el tratamiento de desechos sólidos.

“Los problemas del tráfico, este año la hora pico se extiende a tres y cuatro horas, hay bastantes vacíos que se deben abordar. Hay otros puntos como el sindicato de trabajadores, cómo mejorar la atención de la ciudadanía”, afirmó.

En cuanto a la compra de mobiliario para la sala de sesiones del Concejo, indicó que le llama la atención.

“Recién se acaba de asignar la compra y se entrega una mesa que tiene hasta unos tallados del escudo municipal, es algo que no se hace en dos o tres días, es algo que lleva tiempo. Entonces mi temor es que estemos ante un gobierno que no sea totalmente transparente, por un lado, y por otro que las necesidades prioritarias no se les de la importancia que tienen”, afirmó.

La experta manifestó preocupación porque considera que el actual gobierno municipal puede ser un atraso de cuatro años más, “que son cuatro años menos”.

Otro fallo que la analista considera, es la falta de una relación estratégica con el gobierno central.

“Se dice que el alcalde ganó porque tuvo un apoyo amplio del área rural, creo que ahí le están dando de alguna manera un tiempo de espera, pero si no logra cumplir lo que ofreció se pueden despertar conflictos que han estado por el momento dormidos”, indicó.

Agregó que recomienda al Concejo tener una agenda de trabajo que incluya las prioridades, la asignación presupuestaria, el aspecto para cuándo y el quienes, “quienes son los responsables y con quienes tendría que coordinar más allá de la municipalidad”.

Los vecinos no esperan que todos los problemas se resuelvan en unos días, pero al menos desean que los problemas se aborden por el Concejo y se presenten las estrategias que se llevarán a cabo.

“Queremos que se note, no solo la imagen de que visitan los lugares, van a ver las obras, necesitamos que tengan resultados, decisiones contundentes y medidas”, afirmó Ernesto Rodas, vecinos.

Se intentó obtener en dos ocasiones la versión del alcalde pero manifestó que en ese momento no podía atender a la prensa.

“Es entendible en algún punto la posición de la población, sin embargo hay que reconocer que se mantienen acciones que pueden parecer mínimas pero que son importantes, porque el tema de proyectos es complejo y tiene que pasar un proceso como el tema de los pasos a desnivel que no se pueden desarrollar en un mes. Lo primero que se está haciendo es darle estabilidad administrativa a la municipalidad”, informó Marck Juárez, comunicador de la Municipalidad de Quetzaltenango.