¿Por qué cada semana hay tráileres varados en Chichicastenango?

Tráiler bloquea la carretera en el Km. 158 El Canchó, Santa Cruz del Quiché, (Foto Prensa Libre: Héctor Cordero).

Julián Xaper, vecino de Chichicastenango, dijo que en lo que va del mes la ruta entre Chichicastenango y Santa Cruz del Quiché ha estado bloqueada por tráileres cuatro veces, prácticamente dos veces por semana. “Yo trabajo en una empresa de créditos y mi horario de entrada es a las ocho de la mañana, mi jefe ya me llamó la atención porque he llegado tarde en varias ocasiones”, manifestó el poblador.

El temor de que al llegar a las curvas del Canchó, en Santa Cruz del Quiché, este paso esté bloqueado es constante. “Me ha tocado caminar varios kilómetros y lo que más molesta es que los pilotos se sientan a esperar por horas a que el dueño del transporte les envíe otro tráiler para retirar el producto del vehículo dañado, sin importarles los contratiempos que provocan al resto de vecinos”, señaló Xaper.

Mercedes Quintana, una visitadora médica de Quetzaltenango, comentó que en varias ocasiones se ha quedado varada en las curvas del Tesoro, en Chichicastenango. “Ya conté y cuatro veces ha sido el mismo tráiler de una compañía que distribuye cerveza el que bloquea la ruta, no entiendo por qué siguen enviado el tráiler si es demasiado largo para circular en esa ruta”.

Quintana mencionó que al bloquearse la carretera ha utilizado algunas rutas alternas que pasan por varias comunidades de Chichicastenango, pero los pobladores se aprovechan y cobran por el paso de los vehículos. “En una ocasión me cobraron Q100 por pasar, me colocaron una tabla con clavos y no me dejaban pasar, me dio miedo y preferí pagarles”, explicó.

¿Habrá periférico?

Rosendo Salvador, alcalde de Chichicastenango, dijo que la única solución es la construcción de un periférico. “Pero es un mega proyecto a un costo millonario y yo ya no lo realizaré”, afirmó el jefe edil, quien perdió la reelección en el municipio.

“Lo único que hacemos es restringir el paso de los vehículos pesados durante la noche, pero no ha sido solución porque forman grandes filas en la carretera complicando en ingreso y egreso al municipio”, indicó.

Las calles por donde pasan esos vehículos están destruidas, el adoquín colocado no soporta el peso de los tráilers, que cada vez son más largos, y no se puede prohibir su paso “porque los propietarios rápido aducen la libertad de empresa y locomoción en el país”, indicó el alcalde.

Francisco Pérez Reyes, alcalde de Santa Cruz del Quiché, informó que están considerando no permitir el paso de los tráilers por el municipio. “Los perjuicios en contra de los vecinos son grandes, además de las pérdidas en la cabecera departamental”, dijo.

Carlos López, piloto de un tráiler de los que pasan por ahí, indicó que el trabajo que realizan es indispensable para Quiché. “Nosotros trasladamos productos que consumen los quichelenses, se utilizan tráilers porque se ahorran costos, en un camión se tendrían que hacer varios viajes para llevar la misma cantidad que en un tráiler transporta”, explicó.

“Nosotros no tenemos la culpa de que el gobierno construyera una carretera tan angosta y con muchas curvas, son ellos los que tienen que solucionar la movilidad de las personas no se puede detener el comercio, es indispensable para la economía de los pueblos”, señaló.

Persy Mogollón, director de la dirección general de Protección y Seguridad Vial, dijo que el parque vehicular ha crecido de manera desmedida en el departamento. “La carretera de los Encuentros, Sololá, a Santa Cruz del Quiché fue diseñada para que transiten vehículos C2 y C3, que son los que conocemos como camiones que llevan verdura y productos perecederos”, indicó.

“El problema es que están circulando vehículos T2 y T3 que son los tráilers, pudimos identificar que este tipo de vehículo es muy difícil que puedan circular especialmente en las curvas, será el Ministerio de Comunicaciones el que pueda dar alguna solución tras hacer estudios en la ruta”, señaló.

Reynabel Samayoa, gobernador departamental, comentó que ya se trabaja en la ruta que conduce del km 94 en la ruta Interamericana, Tecpán Guatemala, que llegará hasta Chiché, Quiché, la cual tendrá una longitud de 28 kilómetros. “Esa sería una solución viable para desviar los tráileres”, mencionó.

El funcionario considera que será difícil que en el poco tiempo que le queda a este Gobierno -cuatro meses- se concluya la obra ya que se tiene que construir un puente. “Los trabajos inician en diciembre, será el próximo -gobierno- el que tendrá que solucionar el problema de los atascos en las curvas de la carretera de Quiché”, puntualizó Samayoa.

