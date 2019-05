¿Por qué siguen ocurriendo suicidios de menores en Quiché?

En tres días, dos jóvenes se habrían quitado la vida en Tu Manzano, Nebaj, Quiché. (Foto Prensa Libre: Héctor Cordero).

En Nebaj se vive una psicosis, debido a los suicidios, en especial menores de edad, porque en menos de tres días, dos jóvenes se quitaron la vida, aunque los casos están en investigación, habría al menos dos razones por las que ocurren estos hechos.

María Raymundo, vecina, dijo que el primer joven fue encontrado muerto en el cuarto que alquilaba en Tu Manzano. El menor colgaba de una viga de la vivienda. La propietaria de la casa lo descubrió y llamó a las autoridades.

El caso mencionado fue especialmente doloroso para sus compañeros de estudio del Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa. Ese día se conoció la noticia cuando se celebraba el Día de la Madre, en medio de las actividades organizadas por los estudiantes, lo que impactó en toda la comunidad educativa.

Dos días después, se supo de que otro joven se había quitado la vida de la misma manera, en esa comunidad.

Casimiro Hernández, fiscal distrital del Ministerio Público en Quiché, confirmó las dos muertes e informó que el menor encontrado el 10 de mayo fue identificado como Juan Matom Baca, de 17 años, mientras que el otro era Cristóbal Ricardo Sánchez Laynez, 23.

Hernández explicó que los dos casos se investigan con una primera hipótesis de suicidio, pero no se descartan otras líneas de investigación.

Cuatro más

Ángel Triviño, epidemiólogo del Área de Salud de la región ixil, informó que se han registrado cuatro casos de suicidio en lo que va del año en la región ixil, tres en Chajul y uno en Nebaj, tomando en cuenta los informes de los forenses.

Los dos casos de Tu Manzano no han sido registrados en el sistema, pero al confirmarse aumentaría el número a seis en este año.

El año pasado, el Departamento de Psicología del Área de Salud de Quiché efectuó un estudio de campo con acompañamiento de un grupo de estudiantes, y se registraron 41 casos de suicidio en la región ixil, muchos de los cuales no fueron reportados a las autoridades.

“Si no hubiera sido por el estudio en busca de los casos en las comunidades, de los cuales la población sabía, no tendríamos esos números. Algo similar podría estar pasando este año. En algunas comunidades lejanas o en las áreas urbanas, luego del suicidio de una persona, no lo reportan o lo informan como enfermedad común, y no son registrados. El tema es muy delicado”, manifestó Triviño.

Enrique Pérez Ceto, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Nebaj, dijo: “Los vecinos, al ver que un miembro de la familia se suicidó, reportan que murió por un accidente o enfermedad común; en otros casos, ni lo reportan a las autoridades”.

“Hemos determinado que una de las causas más comunes —de los suicidios entre jóvenes— es la desintegración familiar, debido a la migración a Estados Unidos. Muchos padres viajan a ese país porque no hay trabajo en los municipios, y dejan a los hijos con abuelos u otros familiares. Los jóvenes se quedan a merced de amigos y de problemas serios, como las drogas, y a los otros jóvenes que no tienen esa oportunidad les toca lidiar con faltas de oportunidad y pobreza”, dijo Pérez Ceto.

Añadió que en el municipio se ve a muchos jóvenes que manejan vehículos nuevos y con gustos caros cubiertos por sus padres en EE. UU., quienes tratan de suplir su ausencia con dinero, a lo cual se suma la tecnología, con la que utilizan las redes sociales para hacerse retos mortales para ver quién es más valiente y se suicida primero.

“Lo más preocupante es que, a pesar de las 41 muertes registradas desde el año pasado en la región ixil hasta el momento, ni los ministerios de Salud, Educación y Gobernación, ni la municipalidad, han implementado algún plan para detener las muertes, la mayor parte de ellas de jóvenes”, puntualizó.

